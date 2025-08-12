Del amor al adiós: los divorcios crecen un 13% en Málaga y los matrimonios duran cada vez menos

Del "sí, quiero", al "no quiero". Cada año son más los malagueños que deciden poner fin a su unión matrimonial. Y es que, según recoge en su estadística el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), los divorcios vuelven a repuntar en Málaga. Si el año pasado la cifra caía un 15%, este año ha crecido un 13,13%.

Los datos del IECA muestran que en 2024 hubo 2.921 divorcios en Málaga, siendo la segunda provincia andaluza con más casos, solo por detrás de Sevilla. En 2023, se registraron 2.582 divorcios, lo que refleja el aumento señalado.

Además, las separaciones también presentan un ligero incremento, con 108 casos registrados. Para encontrar una cifra más baja que la de 2024, hay que retrotraerse hasta 2005, cuando se contabilizaron 2.312 divorcios.

El perfil del malagueño divorciado

El perfil del malagueño que se divorcia o separa corresponde principalmente a hombres de entre 45 y 49 años (569 casos) y entre 60 y 64 años (564 casos). En el caso de las mujeres, las cifras más altas se dan entre los 40 y 44 años (577) y los 45 y 49 años (561), aunque se separan entre las más jóvenes, de 35 a 39 años.

Por otro lado, cerca de la mitad de los divorciados tenían uno o dos hijos menores a su cargo. En cuanto a las disoluciones entre cónyuges del mismo sexo, se registraron 101 divorcios y 2 separaciones.

Asimismo, no se contabilizó ninguna nulidad matrimonial.

¿Cuánto duran los matrimonios en Málaga?

Málaga no solo es una de las provincias donde más divorcios se producen, sino también donde menos duran las relaciones. La duración media de los matrimonios disueltos fue de 16,9 años.

Por provincias, este indicador alcanzó su máximo en Jaén (19,0 años) y su mínimo en Málaga (16,2 años), situándose por debajo de la media.

Aunque la mayoría de las parejas permaneció casada casi dos décadas, muchos de los divorcios registrados en 2024 corresponden a matrimonios celebrados entre 2015 y 2019.

En Andalucía

Según los datos de la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía que elabora el IECA durante el año 2024 se produjeron en Andalucía 15.383 casos de separación y divorcios (un 11,3% más que en el año anterior).

De ellos, 14.579 fueron divorcios (94,8%) y 803 separaciones (5,2%). Por otro lado, 385 de las disoluciones fueron de matrimonios entre personas del mismo sexo (2,5%).