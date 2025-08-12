Salud
El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras entrar en contacto con un paciente con tuberculosis
El centro sanitario asegura que ha activado los protocolos para garantizar la seguridad de pacientes, familiares y profesionales
EP
El Hospital Regional Universitario de Málaga está valorando a 45 profesionales de las unidades de Cuidados Intensivos y Hemodinámica identificados como contactos estrechos con un paciente que estuvo ingresado que tenía tuberculosis.
Así lo han señalado medios locales y han confirmado a Europa Press. Por ello, tras los hechos, desde el hospital han incidido en que en "su compromiso de garantizar la seguridad de pacientes, familiares y profesionales, activa de forma inmediata los protocolos establecidos ante la detección de un caso índice de este tipo".
Por ello, en este marco, "y siguiendo las directrices estrictas establecidas por el servicio de Medicina Preventiva y el Servicio de Salud Laboral del hospital, se está valorando a 45 profesionales de las unidades de Cuidados Intensivos y Hemodinámica identificados como contactos estrechos".
Por último, han señalado que el hospital "continuará aplicando en todo momento los protocolos oportunos y adoptando las medidas que indiquen los equipos responsables si se detecta cualquier indicio que aconseje ampliar las actuaciones realizadas".
