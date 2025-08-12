Esta es la joya escondida de Marbella que casi nadie conoce: una villa romana repleta de mosaicos a 50 minutos de la capital

Marbella se ha convertido en uno de los destinos por excelencia del turismo tanto nacional como internacional gracias a su exquisita gastronomía, su amplia oferta cultural y de ocio, y sus paradisíacas playas. Pero lo que muchos de estos visitantes no saben es que la ciudad costera también cuenta con una amplia riqueza patrimonial e histórica que le ha hecho tener una de las pocas villas romanas de toda la provincia, caracterizada por la calidad y originalidad de sus mosaicos, considerados unos de los más importantes de los que se conservan en la actualidad.

Se trata de la Villa Romana de Río Verde, un asentamiento que data del siglo II después de Cristo situado a cinco kilómetros de Marbella, en la orilla izquierda del río con el que comparte nombre. Fue en el siglo XVIII cuando un viajero británico descubrió esta gran villa romana, pero no se empezó su excavación hasta los años 60, cuando se hallaron cerámicas, mármoles y objetos de metal que se encuentran en el Museo Municipal.

Villa Romana de Río Verde, en Marbella / Ayuntamiento de Marbella

El mosaico de esta villa romana de Marbella, repleto de motivos culinarios

Además, este yacimiento gira alrededor de su pavimento, que se ha convertido en una de sus principales riquezas al estar compuesto por un mosaico conformado por pequeñas piezas de gran calidad, en su mayoría en blanco y negro, decoradas con motivos de instrumentos culinarios, como hornillos, fuentes, soperas o espeteras, así como animales y alimentos.

Villa Romana de Río Verde, en Marbella / Ayuntamiento de Marbella

Pero si una pieza destaca sobre las demás es el mosaico que reproduce la cabeza de Medusa, como símbolo de buena suerte. Todas estas piezas, a modo de friso, van conformando un suelo de características únicas.

Entrada libre y gratuita para este yacimiento romano de Marbella

Asimismo, en este entorno que se corresponde con un patio interior se puede contemplar un recinto porticado de planta rectangular con tres pasillos a sus lados en los que su techo se sustentaba en doce columnas de las que solo quedan las basas.

Villa Romana de Río Verde, en Marbella / Ayuntamiento de Marbella

Para entrar en este yacimiento situado a apenas 50 minutos de la capital de Málaga no es necesario pagar ningún tipo de entrada, ya que su acceso es completamente gratuito y libre, y está disponible los viernes, sábados, domingos y festivos en horario de 10.30 a 13.30 horas. Para los grupos de más de diez personas, se pide contactar con la Delegación de Cultura de Marbella para organizar la visita con antelación.