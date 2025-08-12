MÁLAGA
Esta es la joya escondida de Marbella que casi nadie conoce: una villa romana repleta de mosaicos a 50 minutos de la capital
Este yacimiento fue descubierta por un viajero británico en el siglo dieciocho
Marbella se ha convertido en uno de los destinos por excelencia del turismo tanto nacional como internacional gracias a su exquisita gastronomía, su amplia oferta cultural y de ocio, y sus paradisíacas playas. Pero lo que muchos de estos visitantes no saben es que la ciudad costera también cuenta con una amplia riqueza patrimonial e histórica que le ha hecho tener una de las pocas villas romanas de toda la provincia, caracterizada por la calidad y originalidad de sus mosaicos, considerados unos de los más importantes de los que se conservan en la actualidad.
Se trata de la Villa Romana de Río Verde, un asentamiento que data del siglo II después de Cristo situado a cinco kilómetros de Marbella, en la orilla izquierda del río con el que comparte nombre. Fue en el siglo XVIII cuando un viajero británico descubrió esta gran villa romana, pero no se empezó su excavación hasta los años 60, cuando se hallaron cerámicas, mármoles y objetos de metal que se encuentran en el Museo Municipal.
El mosaico de esta villa romana de Marbella, repleto de motivos culinarios
Además, este yacimiento gira alrededor de su pavimento, que se ha convertido en una de sus principales riquezas al estar compuesto por un mosaico conformado por pequeñas piezas de gran calidad, en su mayoría en blanco y negro, decoradas con motivos de instrumentos culinarios, como hornillos, fuentes, soperas o espeteras, así como animales y alimentos.
Pero si una pieza destaca sobre las demás es el mosaico que reproduce la cabeza de Medusa, como símbolo de buena suerte. Todas estas piezas, a modo de friso, van conformando un suelo de características únicas.
Entrada libre y gratuita para este yacimiento romano de Marbella
Asimismo, en este entorno que se corresponde con un patio interior se puede contemplar un recinto porticado de planta rectangular con tres pasillos a sus lados en los que su techo se sustentaba en doce columnas de las que solo quedan las basas.
Para entrar en este yacimiento situado a apenas 50 minutos de la capital de Málaga no es necesario pagar ningún tipo de entrada, ya que su acceso es completamente gratuito y libre, y está disponible los viernes, sábados, domingos y festivos en horario de 10.30 a 13.30 horas. Para los grupos de más de diez personas, se pide contactar con la Delegación de Cultura de Marbella para organizar la visita con antelación.
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- De la Torre se justifica por elevar el tono y por los desalojos en el último y tenso pleno sobre la limpieza en Málaga
- La leyenda de la calle sin nombre en Málaga
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- La CIAF detecta 'deficiencias' en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid
- Los embalses malagueños ceden apenas el 10% de su capacidad en lo que va de verano
- Atraca en Málaga el 'Yas', uno de los yates más grandes del mundo valorado en 160 millones
- Las obra del futuro carril BUS-VAO de acceso a Málaga, al 70 por ciento