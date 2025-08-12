La Junta inicia el proceso para elegir a las empresas que construirán el tercer hospital de Málaga

Comienza el proceso para decidir qué empresas serán las encargadas de construir el tercer hospital de Málaga, el mayor complejo hospitalario de Andalucía, cuyas obras costarán más de 607 millones de euros.

Tras desvelarse el lunes la identidad de las sociedades que estaban detrás de las tres ofertas que había recibido el Servicio Andaluz de Salud, este martes han sido admitidas oficialmente por la mesa de contratación, por lo que el SAS procede a iniciar la valoración de dichas ofertas.

Así lo ha dado a conocer hoy la Consejería de Salud, que ha destacado que el proceso avanza según lo previsto. Asimismo, ha detallado que en esta fase se realizará una evaluación técnica de las propuestas según los criterios establecidos en el pliego de licitación, sujetos a juicios de valor.

Posteriormente, se procederá a la valoración de las ofertas económicas y de otros criterios de valoración automática, con el objetivo de publicar finalmente la adjudicación y formalizar el contrato “en los próximos meses”.

Tres grandes alianzas

En total, concurren diez empresas, distribuidas en dos grupos de tres entidades y uno de cuatro. La primera oferta está integrada por Sacyr Construcción SA, Dragados SA y Verosa Proyectos y Servicios; la segunda por Construcciones Sánchez Domínguez Sando SA, Obrascon Huarte Lain SA y Vialterra Infraestructuras SA; y la tercera por Ferrovial Construcción SA, FCC Construcción SA, Heliopol SA y Guamar SA.

El presupuesto para la ejecución de este proyecto asciende a un total de 607.515.932,53 euros, con un plazo de ejecución de 75 meses, por lo que está previsto que la inauguración del hospital se realice en 2032.

Construcción por fases

Las obras se dividirán en dos fases que comenzarán con la construcción del edificio destinado a los aparcamientos, que tendrá siete plantas de altura y tres bajo rasante. Esta primera fase cuenta con un plazo de 15 meses.

Concluida la primera etapa, se desmontará el aparcamiento provisional y comenzará la segunda fase, que durará 60 meses y que está destinada a la construcción del edificio hospitalario, que contará con 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante.

Recreación del tercer hospital de Malaga. / L. O.

“El nuevo hospital se convierte en uno de los proyectos sanitarios de más envergadura de la comunidad autónoma, que transformará en profundidad la capacidad asistencial de la provincia malagueña para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía con una visión de presente y de futuro”, ha resaltado la Consejería en un comunicado.

Más de 800 habitaciones

En concreto, el futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos. Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

Salud ha subrayado también que el diseño del nuevo hospital ha sido concebido desde una perspectiva de humanización. De manera que, cada espacio ha sido pensado para mejorar la experiencia del paciente y favorecer el bienestar de las familias, incorporando criterios de confort, accesibilidad y cercanía que “refuerzan la dimensión humana del cuidado”.