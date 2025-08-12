'Júntate': así combate la Junta la soledad de las personas mayores

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la página web 'Júntate', una nueva herramienta diseñada para combatir la soledad no deseada en personas mayores. Este portal recoge todos los recursos que el Gobierno andaluz pone a disposición de las personas mayores para paliar y combatir la soledad no deseada, además de información actualizada y de interés para los usuarios que se encuentran en esa situación.

Durante la presentación, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, realizó un tour de la página web, enseñando los contenidos e informaciones de interés que ofrece: "Es una página intuitiva, participativa, que se ha hecho, además, contando con los consejos de personas mayores" ha explicado. Además, Ruth Sarabia ha aprovechado para recordar que, en Málaga, hay 14 centros de participación activa y más de 60.000 personas mayores "haciendo actividades, disfrutando de los talleres, de las salidas y de todas aquellas acciones que se ponen en marcha".

Mientras presentaba la herramienta, la delegada territorial comentó que, en Andalucía, hay en estos momentos 1,5 millones de personas mayores de 65 años: "Son datos que nos ponen sobre la mesa sobre cómo está evolucionando y cambiando la pirámide poblacional, no solo en nuestra comunidad, sino en todo nuestro país. De hecho, se prevé que en 2050, en Andalucía, dos de cada tres personas van a ser personas mayores de 65 años".

La página web

A través del enlace https://juntate.es/ se puede acceder a la página web 'Júntate', y cuenta con diferentes recursos, además de información y apoyo, para afrontar la soledad no deseada. La Junta, con esta herramienta, tiene como objetivo ayudar a aquellas personas a conectar con otras, y ofrece múltiples enlaces de interés que pueden aportar a sus visitantes.

En el apartado 'Recursos', las personas mayores pueden encontrar información sobre los Centros de Participación Activa (CPA), la formación de mayores, guías prácticas diseñadas para mejorar la calidad de vida, la Tarjeta Andalucía Junta 65 y un teléfono de atención para las personas mayores. Por otra parte, también cuenta con información sobre diferentes programas de voluntariado existentes en Andalucía, donde se hace "un esfuerzo especial en conseguir voluntarios mayores", ha explicado la delegada territorial, y ha comentado que se refiere a personas mayores que están activas, participando en las CPA y que sean capaces de acompañar a otros que tengan menos movilidad, vivan solos o se encuentren en una situación de depresión.

La página web Júntate, presentándose en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía / Nacho Agote

"Muchas personas que nos plantean la situación de soledad no deseada llegan a barajar problemas de salud mental o problemas de salud física", ha comentado Ruth Sarabia. Por ello, el apartado 'información' de la página web se centra en la salud, aunque cuenta con otras secciones, como la de dependencia, pensada para "que tanto las personas mayores como los familiares puedan realizar solicitudes, saber qué es la dependencia, a qué cosas pueden tener derechos y acceso", entre otras funciones. "Es una página que va a estar viva y en continua evolución", ha añadido la delegada territorial. Este apartado, además, cuenta con secciones como cultura y deporte, pensiones, recursos en materia de TIC y turismo, entre otras.

Otro apartado de 'Júntate' es el de 'Noticias' que ilustrará a sus visitantes sobre información actualizada para personas mayores y "en temas específicos también de soledad no deseada", ha explicado Ruth Sarabia. Por otra parte, el apartado 'Vídeos' también informará visualmente sobre múltiples temas de interés para las personas mayores, como actividades que se pueden realizar en los CPA, entre otros.

Número de teléfono

Adicionalmente, se ha habilitado un número de teléfono gratuito que cuenta con el mismo objetivo que la página web, combatir la soledad no deseada en personas mayores, y también se encuentra habilitado.

La idea de crear un teléfono dedicado a combatir la soledad no deseada en personas mayores viene de las llamadas que recibieron en la línea de teléfono general pensada para personas mayores, ha explicado Ruth Sarabia: "Desde la Conserjería tenemos teléfonos de atención a las personas mayores y, de hecho, las llamadas son muy frecuentes para poner en conocimiento todo tipo de circunstancias. Hasta este mes de julio, hemos atendido 562 llamadas en las que se exponían situaciones de maltrato, de necesidad y también de soledad no deseada y, visto el porcentaje que hablaban sobre ello, se ha puesto en marcha desde el día 30 de junio un teléfono exclusivo para combatir la soledad no deseada".

El número de teléfono gratuito pensado para combatir con la soledad no deseada en personas mayores es el 900 100 300, y está disponible desde las 8 de las mañana a las 22.00 horas. Esta línea de teléfono ofrece un espacio de escucha y orientación que ayuda a prevenir el aislamiento y sus efectos negativos. La línea plantea, en su funcionamiento, tres niveles de atención: