Málaga se afianza como locomotora del turismo interior en Andalucía

Los nuevos datos sobre turismo en el interior de Andalucía vuelven a afianzar a Málaga como auténtica locomotora en la comunidad autónoma. Este segmento mantiene a ciudades como Antequera o Ronda como auténticos referentes. Pero, asimismo, los agentes turísticos destacan espacios monumentales como el Caminito del Rey, en el Guadalhorce, o El Saltillo, en la comarca de la Axarquía, y otros espacios protegidos que incluyen el nuevo Parque Nacional Sierra de las Nieves y la Serranía, a la hora de que los visitantes opten por alojarse fuera del litoral en una provincia tan diversa como bien conectada, desde el punto de vista aeroportuario.

Las cifras destacan el enorme potencial que atesoran las áreas no costeras de la región andaluza, puesto que el pasado año recibieron a un total de 6,8 millones de visitantes, un 5,6% más que en el ejercicio anterior. Además, este turista no deja de incrementar su gasto medio diario, hasta en un 29,5% en el último año. Son precisamente andaluces los principales viajeros por el interior y buscan reclamos culturales, una gastronomía diferente y la visita a espacios naturales donde practicar el denominado turismo activo.

El entorno del Caminito del Rey, muy demandado como destino turístico de interior en Málaga. / l.o.

El informe que acaba de elaborar la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) incide en que uno de cada cinco visitantes a la comunidad autónoma opta por recorrer el interior. El 46% de los visitantes fueron andaluces frente al 29,9% del resto de España. Uno de cada cuatro tenían nacionalidad extranjera. La estancia se sitúa en 4,4 días, como promedio, y el gasto diario roza al del turista a Andalucía en su conjunto, con hasta 81,86 euros. Además, seis de cada diez visitantes optaron por establecimientos hoteleros del interior.

Una opción combinada

La presidenta de la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Andalucía (AESVA), Ana María García, subraya la creciente demanda de localidades de la comarca de la Axarquía, de la Vega antequerana, la Serranía o municipios limítrofes con Málaga, aunque gaditanos, como Setenil de las Bodegas. «Justo en esta última comarca hemos centrado nuestros esfuerzos, como contribución a paliar los efectos del cierre durante meses de la carretera hasta San Pedro Alcántara», expresa.

Lo más llamativo es que el interior, con zonas de sierra donde las temperaturas son mucho más templadas incluso en pleno verano, empieza a vivir también de la temporada alta que siempre «ha antepuesto» a las áreas costeras. «Cada vez son más los visitantes que nos usan como oficinas de turismo móviles, al preguntarnos sobre zonas menos masificadas, donde haya buena gastronomía. Y se van muy satisfechos cuando les recomendamos pueblos que no conocían. Lo más importante es que combinan sus estancias en áreas de playa con el alquiler de vehículos para pasar un par de días en otros territorios. Esto luego lo cuentan y transmiten y se convierten en grandes embajadores de estas experiencias», alega la portavoz andaluza de este segmento.

Viviendas de lujo, otro gran reclamo para Málaga. / Charly Simon Photo

Villas de lujo

La provincia malagueña también es líder en cuanto a la demanda en pleno agosto para las villas de lujo, «con piscina privada, decoración premium y zonas de juegos para los niños, entre otros servicios». Las peticiones se disparan en las principales provincias andaluzas, con ocupaciones de hasta el 98%. Y en el conjunto de todos los alojamientos rurales, Málaga y Cádiz alcanzan las mayores cuotas, con más del 85% de ocupación media. Son los datos que se desprenden del último análisis de Ruralidays.com para las reservas previstas en agosto.

Ese mismo informe incide en que la duración de la estancia tipo es de 7,4 noches, con un nivel de ocupación cercano a las seis personas por reserva, donde predominan sobre todo las familias o grupos de varias de ellas. El coste medio alcanza los 2.359 euros por reserva, lo que supone un precio por persona y noche de 45,39 euros. En cuanto al origen de los turistas, en este caso son también mayoritarios los españoles, con el 22%. Les siguen los franceses (20%), los británicos, que suponen un 18%, con un crecimiento cercano al 20% respecto a 2024. Y la siguiente nacionalidad es la belga, con el 12% del total.

