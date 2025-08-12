El Campamento Benítez estará listo a mitad de 2026: así será el futuro parque metropolitano de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, va a incorporar mejoras en el proyecto del parque metropolitano del Campamento Benítez que harán que las obras que se están ejecutando se alarguen, de forma que se estima que puedan estar finalizadas en su totalidad en el segundo trimestre de 2026.

Así lo ha informado este martes el Consistorio malagueño, que ha recordado que elel proyecto fue adjudicado por un importe de 10.046.874,61euros, IVA incluido, con un plazo de duración de las obras de 18 meses, iniciándose las mismas a mediados de febrero de 2024, y con una ampliación de plazo aprobada hasta mediados de octubre. Ahora, se se está impulsando la tramitación para el modificado en las obras, por un importe de unos 2,5 millones de euros (incluido IVA),

Las mejoras que se añaden al proyecto contemplan, por un lado, aumentar la capacidad de drenaje y posibilitar el riego con agua regenerada en el parque metropolitano del Campamento Benítez, al tiempo que se contemplan mejoras en pavimentos, mobiliario urbano y plazas. Motivado, fundamentalmente, para incrementar la protección y capacidad de respuesta hídrica de este espacio ante situaciones como fenómenos meteorológicos como las danas.

En concreto, se van a reforzar los sistemas de drenaje urbano, para potenciar la captación de aguas en caso de aporte intenso, así como la inclusión del entronque a la red de aguas regeneradas que va a permitir el riego con agua del terciario en el parque Campamento Benítez.

Se contemplan, además, las partidas necesarias para el entronque y conexionado de la red. Desde dicha cometida se ejecutará la red general interior de alimentación que discurre hasta el depósito de almacenamiento de agua semienterrado ubicado en el interior del parque. Se diseñan de igual manera los equipos compatibles para el almacenamiento del agua regenerada, así como los elementos necesarios para el riego por goteo y aspersión, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, recordando que las obras que están dentro de plazo.

Pradera de dunas verdes donde está ahora la laguna. / L.O.

Mejoras

Como se recoge en el informe, parte de las mejoras contempladas se encuentran amparadas en la ley de Contratos del Sector Público, por circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento que tuvo lugar la licitación del contrato; no implicando, de acuerdo con las estimaciones iniciales, importe superior al 50 por ciento, IVA excluido, del precio inicial del contrato.

El resto se engloban en el supuesto de 205.2 c) de dicha ley, por la cual no se consideran sustanciales, siendo el importe, IVA excluido, de las mismas inferior al 15 por ciento del importe del contrato inicial.

Campamento Benítez / Alfonso Vazquez

Espacio abierto

El proyecto comprende un área de más de 273.000 metros cuadrados de terreno que se plantea como un espacio abierto, con un marcado ambiente natural en el que predominan las zonas verdes plantadas con nuevos ejemplares de árboles y siembra de prados verdes.

De norte a sur y de este a oeste se han proyectado cuatro caminos que estructurarán los accesos peatonales que confluyen en una plaza central. Estos caminos se complementarán con más de cuatro kilómetros de rutas secundarias que unirán todas las zonas del parque.

Primeros usuarios en usar el Parque del campamento Benítez. / ALEX ZEA

Por su parte, el parque se ha zonificado para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios, de modo que se ha diseñado distinguiendo las distintas áreas tanto de estancias como lúdicas. Se ha proyectado una segunda plaza situada en el acceso de la portada al Campamento Benítez.

Ambas plazas previstas (esta y la central) contarán con zonas de descanso y sombra mediante pérgolas cubiertas de vegetales. En el centro del parque, se contempla una gran pradera verde con caminos y áreas de estancia para la ciudadanía. La zona sur del enclave es la destinada al área deportiva. Se han proyectado tres pistas de baloncesto de dimensiones reglamentarias, una pista de vóley-playa y una zona de fitness.

Además, la actuación incluye la ejecución de una pista con obstáculos y rampas para la práctica de la disciplina ciclista BMX, cuatro áreas de juegos infantiles y un parque canino.