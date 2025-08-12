Piden recuperar las piezas deterioradas del Balneario del Carmen

Hace 103 años, en febrero de 1922, el alcalde de Málaga, Francisco García Almendro, inauguraba en los Baños del Carmen una fuente de ‘La Vinícola Malagueña’, del bodeguero Antonio López Gallardo.

Según aseguraba la prensa de la época, la fuente, con adornos de cerámica, «nada tiene que envidiar a otras que complementan los encantos del delicioso Parque de Sevilla». La peculiaridad de la del Balneario era que, en vez de agua, daba vino de Jerez.

En nuestros días, lo que queda de ella suele utilizarse de almacén del vecino restaurante; además, faltan cada vez más paños de cerámica; mientras que otros bancos de cerámica que parecen de la misma época son una sombra de lo que fueron, vandalizados o deteriorados por el tiempo.

Inauguración de la fuente del vino de los Baños del Carmen en febrero de 1923, en La Unión Ilustrada. / La Opinión

Por este motivo, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía, un año después de hacerlo en agosto de 2024, que no se olvide de todos los elementos históricos del Balneario del Carmen y que los restaure a la mayor brevedad.

En este sentido, el colectivo vecinal considera la suspensión por el TSJA de la declaración de BIC de los Baños del Carmen, al dar la razón a Astilleros Nereo, un intermedio que no debe hacer olvidar a la administración autonómica la importancia patrimonial de este espacio, inaugurado en 1918.

Como destaca Adolfo García, de la asociación de vecinos, la rehabilitación de la portada de los Baños del Carmen es algo positivo pero insuficiente; además de que lamenta la falta de carteles informativos sobre la actuación: «La opacidad es total, no sabemos quién lo está haciendo, quién lleva la dirección, el presupuesto o el plazo de finalización de las obras», enumera.

Otro de los bancos de estilo regionalista, el pasado julio. / A.V

El dirigente vecinal también se pregunta «por qué no se toman medidas de protección y rehabilitación de los elementos internos del BIC, como los bancos y la fuentes, igual que se está haciendo con la portada».

Además, también pregunta, en nombre de la asociación, «por qué existe el criterio de no mantener toda la valla de los Baños del Carmen, cuando el BIC mandata que se mantenga en su totalidad». A este respecto, recuerda que el proyecto de reforma habla únicamente de mantener «20 tramos», lo que para los vecinos es contrario a la declaración de BIC.

Adolfo García recuerda que, ha sido gracias a la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, que en 1993 presentó unas alegaciones que fueron aceptadas, que el Plan Especial de los Baños del Carmen de entonces incluyó para su protección tanto la portada como las taquillas y la valla. "El conjunto de estas tres piezas históricas debe respetarse como se ha hecho con la edificación del Restaurante, ya que de lo contrario perdería su auténtica identidad", podía leerse en las alegaciones del 93.

Los vecinos piden que se preserve este posible brocal de un convento de Málaga con el bajorrelieve de un cordero. / a.v.

La asociación de vecinos también pide a la Junta que preserve y estudie el brocal de un pozo próximo al restaurante, con el relieve de un cordero, que según el historiador del arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, podría provenir de un convento de Málaga; igual que los capiteles del XVI del Convento de la Merced, ya retirados. En la actualidad, el brocal se usa de tiesto y las raíces han quebrado la pieza, denuncian.

El Limonium

Por último, los vecinos de Pedregalejo reclaman a la Junta de Andalucía que proteja la plantación de Limonium que sobrevive en la playa.

La asociación de vecinos cree que no se sostiene la versión de la Junta de que Costas no permite un murete de protección, «cuando tenemos comunicación de Costas de 2019 diciendo que no hay inconveniente en que se proteja», indica Adolfo García. En este sentido, resalta que se pueden usar algunas rocas retiradas del muro al pie de calle Bolivia, cuando empiecen las obras de la playa de Poniente.

