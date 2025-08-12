Muelle Uno

Estas son las nuevas tiendas que han abierto en el Muelle Uno de Málaga

Tras una importante obra de reordenación en el corazón del centro, la zona suma nuevas aperturas a su tejido comercial

El Muelle Uno suma cuatro tiendas a su tejido comercial.

Chaima Laghrissi

Málaga

Este verano, Muelle Uno ha dado un impulso a su oferta comercial tras una importante obra de reordenación en el corazón del centro. La renovación ha traído consigo la llegada de nuevos establecimientos y la mejora de espacios ya consolidados.

La apertura más reciente ha sido Zappas, firma especializada en calzado con una propuesta fresca y urbana. Sneakers y moda casual conviven en un espacio que supera los 350 m² y que apuesta por las últimas novedades y tendencias para todo tipo de público.

Este verano también ha visto la llegada de la primera tienda de Manolo Bakes en la capital malagueña, inaugurada a principios de temporada. 

Sus famosos manolitos —mini croissants dulces y salados—, junto con su café de especialidad, focaccias, cookies o smoothies, ya conquistan a malagueños y visitantes desde un acogedor local con vistas al mar.

Además, Martonela, heladería artesanal con sabores naturales, y Kiko Milano, marca internacional de maquillaje y cosmética, han estrenado nuevas ubicaciones en el centro, mejorando su accesibilidad e integración con el entorno.

Estas incorporaciones se suman a otras recientes como Barça Store o la coctelería Salao, y a nombres ya imprescindibles en Muelle Uno: Hard Rock Café, Pompeu, Galaxy Park o la Tienda Oficial del Real Madrid.

La Feria en Muelle Uno

Estas aperturas vienen a completar un verano ya de por sí lleno de propuestas de ocio. Y es que del 16 al 23 de agosto Muelle Uno acogerá la Miniferia de los Sentidos, un espacio creativo y gratuito para niñas y niños de 2 a 10 años con juegos gigantes, actividades sensoriales y tipis de colores frente al mar. 

Un entorno seguro y participativo donde cada tarde se vivirá la Feria de una manera diferente, compartiendo, explorando y disfrutando con todos los sentidos entre las 19:00h y las 21:30h. 

