Estas son las nuevas tiendas que han abierto en el Muelle Uno de Málaga

Este verano, Muelle Uno ha dado un impulso a su oferta comercial tras una importante obra de reordenación en el corazón del centro. La renovación ha traído consigo la llegada de nuevos establecimientos y la mejora de espacios ya consolidados.

La apertura más reciente ha sido Zappas, firma especializada en calzado con una propuesta fresca y urbana. Sneakers y moda casual conviven en un espacio que supera los 350 m² y que apuesta por las últimas novedades y tendencias para todo tipo de público.

Este verano también ha visto la llegada de la primera tienda de Manolo Bakes en la capital malagueña, inaugurada a principios de temporada.

Sus famosos manolitos —mini croissants dulces y salados—, junto con su café de especialidad, focaccias, cookies o smoothies, ya conquistan a malagueños y visitantes desde un acogedor local con vistas al mar.

Además, Martonela, heladería artesanal con sabores naturales, y Kiko Milano, marca internacional de maquillaje y cosmética, han estrenado nuevas ubicaciones en el centro, mejorando su accesibilidad e integración con el entorno.

Estas incorporaciones se suman a otras recientes como Barça Store o la coctelería Salao, y a nombres ya imprescindibles en Muelle Uno: Hard Rock Café, Pompeu, Galaxy Park o la Tienda Oficial del Real Madrid.

La Feria en Muelle Uno

Estas aperturas vienen a completar un verano ya de por sí lleno de propuestas de ocio. Y es que del 16 al 23 de agosto Muelle Uno acogerá la Miniferia de los Sentidos, un espacio creativo y gratuito para niñas y niños de 2 a 10 años con juegos gigantes, actividades sensoriales y tipis de colores frente al mar.

Un entorno seguro y participativo donde cada tarde se vivirá la Feria de una manera diferente, compartiendo, explorando y disfrutando con todos los sentidos entre las 19:00h y las 21:30h.