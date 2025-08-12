Medio Ambiente
Colectivos ciudadanos y organizaciones ecologistas se manifiestan por la tala de árboles del Hospital Civil
El Servicio Andaluz de Salud afirma que se ha realizado un inventario detallado del arbolado y se colabora con el Ayuntamiento para decidir qué ejemplares conservar y cuales trasplantar
Málaga vive esos días una creciente tensión vecinal por la inminente tala de más de 300 árboles de especie Tipuana Tipu en el entorno del Hospital Civil. La actuación vinculada a las obras de construcción del nuevo hospital, ha encendido la alarma entre asociaciones ecologistas y plataformas ciudadanas, que advierten de un atentado contra el patrimonio natural y la salud ambienta de la ciudad.
Plataformas como la Ciudadana por la Protección del Arbolado Urbano, Bosque Urbano Málaga, Grupo Mestanza y Ecologistas en Acción se han reunido para numerar y fotografias cada ejemplar con el fin de anotat su ubicación y estado. Además, ha recogido ideas para preparar un informe para las expertos y las autoridades malagueñas.
El valor histórico de los ejemplares
Muchos de los árboles del aparcamiento fueron plantados en 1994 como parte de un proyecto de Salud Mental destinado a generar empleo y mejorar el entorno. Ramón González, uno de los participantes en aquella iniciativa, recuerda que el terrero estaba entonces cubierto de maleza y cardos, y que los trabajos de limpieza y plantación dieron lugar a un espacio últil y arbolado.
"Estos árboles son parte de nuestra historia y de un pulmón verde que quieren arrasar", lamenta González. Además, advierte del riesgo de pérdida de puestos de trabajo asociados al actual uso del aparcamiento.
Respuesta del SAS
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha defendido que el proyecto del nuevo hospital, declarado de interés autonómico, cuenta con una evaluación ambiental estratégica. En ella se contempla la tala de algunos árboles y el traslado de determinadas especies a otras ubicaciones.
Según el SAS, se ha realizado un inventario detallado del arbolado y se colabora con el Ayuntamiento para decidir qué ejemplares conservar y trasplantar. La tala está prevista para coincidir con el inicio de las obras, aunque no descartan revisar el plan si surgen nuevas circunstancias.
Conflicto verde
Según las organizaciones convocantes, la tala prevista afectará a ejemplares con décadas de vida que desempeñan funciones ambientales clave: dar sombre, reducir la temperatura, mejorar la calidad del aire y contribuir a la biodiversidad urbana. "En un barrio ya deficitario en zonas verdes, el impacto se percibe como irreparable", explicaron los grupos.
"Es momento de que Málaga se sume a la iniciativa de implantar una Ley del Árbol que proteja nuestros pulmones verdes y garantice que las decisiones sobre ellos se tomen con participación ciudadana real", explicaron los colectivos mediante un llamamiento a la ciudadanía. De esta forma, exigen la paralización inmediata de la tala hasta que se realice una "valoración técnica transparente".
Falta de transparencia
Los colectivos denuncian que la decisión se ha tramitado sin una consulta pública real, limitándose a publicar información técnica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), un canal que consideran inaccesible para la mayoría de la población. Según señalan, no se ha difundido un informe detallado ni se ha valorado individualmente cada ejemplar afectado.
Próximos pasos
Para las asociaciones, este caso ejemplifica la necesidad de una "Ley del Árbol" que garantice la participación ciudadana en las decisiones sobre el arbolado urbano. Además de proteger los pulmones verdes frente a proyectos de desarrollo que priorizan el cemento sobre la naturaleza.
Las plataformas ciudadanas han propuesto iniciar una recogida de firmas para impulsar en el Parlamento Andaluz dicha ley, uniéndose a otras plataformas de Andalucía. Su mensaje es claro: "El futuro de Málaga no está en el cemento, sino en el verde que nos da vida, sombra y aire limpio".
