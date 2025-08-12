La Torre del Atabal necesita con urgencia más papeleras

En plena discusión sobre si Málaga y la mugre forman un binomio o si se trata de exageraciones de la oposición y los vecinos, el autor de estas líneas subió el jueves de la pasada semana a la Torre del Atabal, un Bien de Interés Cultural que da nombre a todo un distrito de nuestra ciudad: el Puerto de la Torre.

Tras una polémica rehabilitación del BIC que, para muchos vecinos, se asemejó demasiado a la ‘recreación’ de la Alcazaba el siglo pasado, lo cierto es que nuestro Ayuntamiento por fin adecentó de forma muy satisfactoria el camino de acceso a este cerro de 71 metros de altura coronado por la vieja torre de vigilancia -al lado de la errada Torre del Puertode Chipperfield será un alfeñique-.

El camino de acceso a la Torre del Atabal ha sido muy bien adecentado. / A.V.

El camino arranca en la calle Rosa García Ascot, donde aguarda un hito informativo de acero corten, en una parcelita reseca y con exceso de basura, incluida propaganda inmobiliaria -‘Ha llegado el momento de cambiar de casa’, reza un mensaje, dirigido seguramente a algún extranjero pudiente o malaguita con mando político en plaza.-

Si es una parcela municipal, es de esperar siquiera un futuro ajardinamiento aunque sea mínimo; si fuera privada de uso público, alguien debería limpiar el desbarajuste.

Está limpia, sin embargo, la cuesta de acceso a la torre, con un tramo central con losetas, para quien guste de andar sin traspiés.

Las vistas son maravillosas, pues la Laguna de la Barrera se despliega a nuestros pies al poco de acceder, mientras que las nuevas zonas del Puerto de la Torre en expansión asoman por el este, a punto de coronar el cerro.

La basura, cerro abajo, ante la existencia de una sola papelera llena hasta los topes, en todo el trayecto. / A.V.

'Castellets' de basura

Lo que se sigue echando en falta son papeleras: solo una aguarda al paseante en la cima. En el momento de la visita, el jueves a las 9.30, parecía como las columnas humanas de los ‘castellets’: basura en precario equilibrio de todas leches se elevaba por encima de la papelera.

Pero claro, como el viento sopla sin pedir permiso, aguarda al visitante un largo rastro de basura, con trazas de haberse caído con todo el equipo durante la noche.

Por la basura espurreada en este soberbio mirador coronado con un BIC, se ve que está de moda deglutir en grupo comida basura.

Lo cierto es que nuestro Ayuntamiento podía ser más generoso con las papeleras y, al menos, emplazar una a media subida y una segunda que haga compañía a la que ya está en lo alto que, como se comprueba, no puede con su alma. Mañana, la segunda parte.

