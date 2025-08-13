El aeropuerto de Málaga bate en julio un récord con más de 92.000 pasajeros diarios

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sigue de récord en récord. Julio rompió todas las barreras históricas, sí. Pero como avanzó este periódico justo en esas primeras semanas del verano, el registro de casi 100.000 pasajeros diarios, en concreto los 98.949 contabilizados el domingo 27 de julio, sitúa a la principal terminal aeroportuaria de Andalucía al borde del colapso. Son muy urgentes las obras de ampliación y de mejora de los accesos, mencionadas desde principios de este año por dirigentes políticos, así como por representantes sindicales de las agencias turísticas y de las patronales encargadas del transporte de viajeros por carretera.

El mes pasado se cerró con un total de 2.864.665 pasajeros (7,8% más que en 2024), que deparan un media diaria de casi 92.500. Son como decimos unos números inéditos para la Costa del Sol. El turismo internacional mantiene a la provincia como uno de los destinos europeos que más crece. Son cada vez más numerosas las conexiones con la terminal malagueña y el crecimiento de la misma se compara en muchos casos a varios de los aeropuertos de Turquía, que lideran las cifras porcentuales en todo el territorio europeo.

El mes pasado se cerró con un total de 2.864.665 pasajeros. / GREGORIO MARRERO

19.814 vuelos

En cuanto a vuelos, en julio se contabilizaron 19.814 vuelos, lo que arroja incrementos porcentuales del 7,7% si observamos el mismo periodo de 2024. Como es habitual, la amplia mayoría de usuarios contabilizados optó por vuelos comerciales, hasta sumar 2.864.665. De ellos, 478.814 se desplazaron en vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española, que acarrean una subida del 11,9% sobre los números de hace 12 meses, mientras que 2.385.851 optaron por conexiones con el extranjero y añadieron un aumento del 7,3%.

Respecto al tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron otro mes más el británico, con 676.296 viajeros, y el alemán, con hasta 204.219. Les siguieron holandeses (162.377), franceses (160.610), irlandeses (139.482) e italianos (135.882). En el apartado de operaciones, 19.470 correspondieron a conexiones comerciales, de las que 4.038 fueron nacionales y acarrearon una subida del 12,7%.

Los días con más actividad

Además del enorme tránsito de persona que se contabilizó el último domingo de julio, justo dos semanas antes, el domingo 13, el aeropuerto costasoleño batió un récord de operaciones. Gestionó 689 movimientos en un único día, entre llegadas y salidas. Los expertos señalan que con ese tránsito hubo picos de más de 50 vuelos por hora, de manera que cada minuto salía o aterrizaba un avión.

Aena ha hecho balance para Málaga de lo que va de 2025. En los siete primeros meses del año se desplazaron 15.261.324 personas en 107.248 vuelos, lo que se traduce en incrementos del 7,8% de usuarios y del 8,1% de movimientos en comparación con el mismo periodo de 2024. Fueron de enero a julio un total de 105.309 aterrizajes o despegues comerciales, un 8,1% más en comparación con el volumen del ejercicio anterior.

Si observamos la totalidad de aeropuertos de Aena, con hasta 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el de Londres-Luton y otros 17 en Brasil, el volumen en los siete primeros meses del año ascendió a la friolera de 219,4 millones de viajeros, el 4,4 % más que en ese periodo durante 2024. En el conjunto de las terminales españolas, el volumen de viajeros fue de 183,3 millones. Fueron 1,5 millones de movimientos de aeronaves, el 4,5% más, y se transportaron 752.178 toneladas de mercancía, un 5,7 % más.

En los siete primeros meses del año se desplazaron 15.261.324 personas en 107.248 vuelos. / GREGORIO MARRERO

Por encima de la media nacional

En julio fueron 32,7 millones los pasajeros que utilizaron los aeropuertos españoles, un 2,7 % más que un año antes. En este sentido, Málaga creció el pasado mes hasta un 5% por encima de la media nacional. En esas algo más de cuatro semanas se gestionaron 268.034 movimientos de aeronaves, con un 3,1 % de aumento sobre el mismo mes de 2024, y transportaron 114.627 toneladas de mercancía, un 7,5 % más.

Si Madrid aumentó en pasajeros un 0,6%; Barcelona, en hasta un 2,9%; o Palma de Mallorca cayó un 0,1%; Málaga-Costa del Sol lidera también el crecimiento de manera muy destacada, el reseñado 7,8%, entre los cuatro aeropuertos españoles con un mayor volumen de tráfico. Así vuelve a resonar cada vez con más fuerza esa necesidad de abrir definitivamente el nuevo acceso al norte de la principal terminal andaluza, o la de iniciar las obras para ampliar el número de carriles, en la principal vía al sur, como es la MA-20.