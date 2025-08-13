El amor entre el norte y el sur en la Torre del Atabal

Ayer esta sección se detenía en la solitaria papelera que corona el cerro del Atabal, el que culmina con la famosa torre de vigilancia que da nombre al Puerto de la Torre, y a la urbanización de El Atabal.

Lo de detenerse no era ninguna metáfora, porque había que hacerlo con cuidado, sin prisas, pues la papelera parecía sostener la basura en precario equilibrio, como daba cuenta el rastro de envoltorios que caía cerro abajo, por el canalón de pluviales

La basura ya se retiró, informaba ayer un amable vecino; pero la situacion se repetirá en breve, dado el éxito del emplazamiento para comidas grupales. Ciertamente, con dos papeleras en la cima o esta segunda cerca, y una tercera a la mediación, seguro que la limpieza mejorará y los barrenderos tendrán el trabajo más fácil.

Pero sin duda, hablar del cerro del Atabal sin mencionar esta torre cristiana del siglo XV, un Bien de Interés Cultural que según informa la ficha municipal, debió de levantarse sobre una musulmana anterior, de época nazarí (siglos XIII-XV), sería un despropósito.

Una de las nuevas pintadas en el BIC de la Torre del Atabal. / A.V.

Por eso, aquí van algunas pinceladas, la primera de ellas bastante divertida: el Ayuntamiento sigue sin corregir la disparatada errata de su cartel informativo al pie del cerro. Como informó La Opinión el año pasado, la pendiente no accesible de la loma se justifica con el Real Decreto 293/2009.

Pero si consultamos esta disposición, veremos que, en realidad, aprueba «medidas de protección de la maternidad en el ámbito de las Fuerzas Armadas».

Nuestro Consistorio ha confundido un decreto de la administración central con uno autonómico de idéntica numeración.

El panel informativo ha desaparecido. En su lugar queda el acero corten con pintadas y las vistas de Málaga desde el cerro. / A.V.

La apoyatura

Y si el año pasado, por estas fechas, los vándalos bípedos habían hecho trizas un panel informativo en el que se detallaban las zonas de Málaga y aspectos más relevantes que podían verse desde esas alturas; un año después ya no queda absolutamente nada.

Al público se le ofrece, eso sí, una suerte de plataforma de acero corten, que habrá costado lo suyo, para apoyar los codos y mirar el horizonte. Nuestros homínidos despedazadores del bien común son así.

En la misma línea, hay que felicitarse porque una pareja haya descubierto el amor en estos andurriales; también, hay que lamentar que no hayan descubierto el civismo. Se llaman Pablo y María, y parece que simbolizan un flechazo entre el norte y el sur, como puede leerse en varias pintadas en este BIC protegido.

Suscríbete para seguir leyendo