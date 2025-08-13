La calle El Violonchelo, un año más en el limbo urbanístico de Málaga

«Mi padre empezó con el papeleo de la casa en 1996», calcula Paco Martín, hijo del dirigente vecinal de La Mosca Pepe Martín, fallecido en 2023. Se trata de un inmueble en calle El Violonchelo, el único que se levanta en esta calle terriza de La Mosca. Tras obtener la licencia de obra, recuerda que su padre entregó al Ayuntamiento 15.700 euros, en previsión de la futura urbanización.

Sin embargo, pasan los lustros y la calle El Violonchelo, se queja los vecinos, es la única de La Mosca sin urbanizar, pese ha que ya ha contado con dos proyectos de urbanización, el último de ellos, finalizado hace año y medio, como adelantó La Opinión.

El único logro de los vecinos en esta calle sin aceras, calzada, farolas, mobiliario urbano, agua corriente ni saneamiento fue el hormigonado del arranque de la calle, aprovechando la construcción del vecino viaducto de la autovía.

«Hemos tenido que desbrozar nosotros por el riesgo de incendio», detalla Paco Martín. Los vecinos también se quejaron en su día de la presencia de pulgas y garrapatas.

Los primeros metros de calle El Violonchelo, el único tramo pavimentado. / a.v.

De paso, vuelven a llamar la atención sobre un canal de pluviales en el que suele acumularse basura y que es un peligro para los coches en esta vía sin iluminación: dos vehículos han terminado accidentados en el canal.

El caso es que, como lamentan, Urbanismo ya no da ni la cédula de habitabilidad ni tampoco más licencias de obra, porque la calle no está urbanizada. En esta situación se encuentra Alejandro Martín, de 26 años: «Vivo con mis padres, no puedo independizarme porque no me dejan construir si la calle no está urbanizada», lamenta.

Para Paco Martín, si una situación así se diera en el vecino Cerrado de Calderón, el Ayuntamiento ya la habría resuelto.

También padecen el mal estado de la calle Mari Camen Alcaide y Salvador Bravo, que aguardan la segunda fase del proyecto que conecte esta calle con la calle Obispo Fernando de Verguera, donde viven.

Mientras llega esta obra, denuncian la inseguridad vial en la que se encuentran, pues se ven obligados a andar un tramo ‘campo a través’, y tienen que hacer frente a más de 80 escalones, lo que también pone en apuros a los bomberos y ambulancias,

También habló con La Opinión el concejal socialista Mariano Ruiz Araujo, quien informó de que ha planteado en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo si había alguna actualización o calendario para poner en marcha la urbanización de calle El Violonchelo.

Los vecinos han tenido que desbrozar los matojos para evitar las plagas de insectos y el riesgo de incendio. / a.v.

«Como miembro del mismo me contestó, en lugar de la concejala de Urbanismo Carmen Casero, Carlos Conde, y me dijo que no había financiación para La Mosca, que ya estaban haciendo suficientes actuaciones y que los vecinos habían antepuesto las obras en la parte alta».

Para Mariano Ruiz Araujo, «es tristisimo que intenten culpar a otros vecinos que lo llevan pasando mucho tiempo francamente mal, de asuntos cuya responsabilidad recae exclusivamente en el equipo de gobierno».

Silencio municipal

Este diario ha intentado, durante un mes, que el equipo de gobierno informara a los vecinos sobre la calle El Violonchelo, sin resultado.

