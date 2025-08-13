La carrera solidaria Ruta 091 ya tiene fecha en Málaga

La Policía Nacional ha presentado este miércoles la séptima edición de Ruta 091 Kilómetros Solidarios, carrera que se celebrará el próximo 12 de septiembre. El escenario será el Puerto de Málaga y la recaudación se destinará a favor de la obra caritativa y social de la Cofradía El Rico, de la que este cuerpo policial es Hermano Mayor Honorario y conocida por su compromiso con la asistencia e inserción de las personas más desfavorecidas, especialmente con familias malagueñas en riesgo de exclusión social, mujeres vulnerables y con menores enfermos de cáncer.

El acto, que ha tenido lugar en la Comisaría Provincial, ha contado con la presencia del comisario principal, jefe de la de la Comisaría Provincial de Málaga, Roberto Rodríguez Velasco; el inspector-jefe coordinador de la carrera, Sebastián Martínez Jiménez; el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramón Varea; el asesor del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Miguel Bandera Hurtado; y Miguel Ángel de la Torre Molina, en representación del Banco Santander.

Las carreras

Martínez ha adelantado que la carrera tendrá como punto de salida y meta el Puerto de Málaga, a la altura de la Plaza de la Marina. A las 20:00 horas dará comienzo la categoría infantil (entre 4 y 14 años) con dos distancias (200 y 500 metros) en la que podrán participar hasta 300 niños. Posteriormente, los 1.200 participantes de la categoría absoluta iniciarán un recorrido total de 5.091 metros. Las inscripciones de ambas categorías podrán realizarse a través de la web https://ruta091.es. La cuota de inscripción es de 12 euros para adultos y 8 euros para niños, existiendo la posibilidad de realizar donación mediante el 'Dorsal 0' sin opción a camiseta. La recogida de dorsales y camisetas se realizará en los días previos a la carrera y toda la información relativa a la misma (reglamento, inscripciones, información sobre el pago y recogida de dorsales) puede ser consultada en dicha URL.

Camisetas y cartel de la carrera. / L.O.

Durante la presentación se ha mostrado el cartel de la carrera, creado por tercer año y de forma desinteresada por el humorista gráfico Ángel Idígoras. El mismo luce una representación de La Farola y El Cenachero, dos símbolos que "son capaces de echar a correr motivados por esta causa solidaria junto a dos policías nacionales en el que será el enclave del evento, el Puerto de la ciudad". En la promoción de la carrera también participa el último galardonado con el premio Goya al Mejor actor de reparto Salva Reina, que anima a todos los ciudadanos a participar.

Actividades

Además de la carrera, todos los asistentes disfrutarán de distintas actividades como zumba, música y la presencia de los stands de algunos de los colaboradores, que este año superan la treintena. Un año más, la Policía Nacional contará con la representación de agentes de Guías Caninos, Drones y Medios Aéreos, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) o Policía Científica.