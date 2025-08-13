La Catedral de Málaga reforzará su plan de protección contra incendios con las obras del tejado

Málaga tiene una joya arquitectónica que salvaguardar: su Catedral. Las obras en curso para dotar al templo de una cubierta a dos aguas incorporan soluciones técnicas pioneras en la protección del patrimonio histórico frente al fuego. Inspirado en tragedias como el incenio de Notre Dame de París en 2019, el proyecto apuesta por materiales ignífugos y sistemas inteligentes de detección y extinción que garantizarán una rápida respuesta ante cualquier incidente.

El arquitecto responsable, Juan Manuel Sánchez La Chica, ha explicado que la madera de abeto incialmente rpevista se ha sustituido por pino con una resistencia al fuego de 120 minutos y tratamiento con barnices especiales. Además, la cubierta, que será visitable, contará con detección de humo por absorción de aire, extinción por agua nebulizada (más ligera y eficiente) y un sistema de evacuación de humos, configurando un modelo de referencia para intervenciones en edificios históricos.

El arquitecto, en la cubierta de la catedral, en una imagen de archivo. / L.O.

Planes de autoprotección

Incendios como el sufrido la semana pasada en la Mezquita-Catedral de Córdoba reafirman la pertinencia de contar con planes de autoprotección en los espacios culturales, lo que ya ocurre en Andalucía con otros recintos monumentales, como la Alhambra, también declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad o la Catedral de Sevilla.

Estos planes incluyen desde protocolos de actuación y simulacros periódicos hasta la incorporaciónde inteligencia artificial y gemelos digitales que permiten simular emergencias sin riesgo. La combinación de prevención, formación y herramientas innovadoras se ha convertido en el pilar de la conservación activa de los monumentos andaluces.

Granda y Sevilla como referentes

La Alhambra, que actualiza su plan de autoprotección cada tres años, combina protocolos de respuesta y simulacros con sistemas de detección por infrarrojos, inteligencia artificial y un gemelo digital para ensayar situaciones como incendios o terremotos. El objetivo es intervenir con rapidez y sin alterar la estética del monumento.

La Alhambra de Granada / L.O.

En la Catedral de Sevilla, la prevención pasa por almacenar la maquinaria de limpieza fuera del templo, eliminar elementos combustibles y garantizar que todos los bomberos de la ciudad conocen al detalle sus accesos. Su plan de salvaguarda del patrimonio cultural es considerado pionero en Europa.

Archivo - Gran cantidad de turistas por el entorno de la Catedral de Sevilla, durante el Puente del Pilar a 11 de octubre del 2021 en Sevilla (Andalucía). / Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

Lecciones dede Córdoba

El incendio del pasado viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba, controlado con rapidez, ha sido el tercero en su historia reciente. Su plan directos de 2020 incluye detectores ópticos y térmicos, barras ópticas de humos y sistemas de detección por aspiración, todos conectados a centrales de control y respaldos por vigilancia las 24 horas.

La experiencia de Córdoba confirma que, en el patrimonio histórico, el "riesgo cero" no existe, pero sí es posible minimizar los daños con una combinación de tecnología, protocolos claros y personal formado. Málaga, con su nueva cubierta ignífuga, se suma ahora a esta estrategia de protección integral.