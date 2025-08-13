Sucesos
Un conductor pierde el control y arrolla a un anciano en Echeverría del Palo
El vehículo invadió la acera, atropelló al anciano y se estampó contra el escaparate de una óptica, en la calle Escultor Marín Higuero
Tremendo susto el que se han llevado los vecinos de Echeverría de El Palo esta tarde cuando un conductor ha perdido el control de su vehículo y ha arrollado a un anciano que se encontraba en ese momento en la acera y después se ha empotrado contra la fachada de una óptica.
Los hechos han ocurrido sobre las ocho de esta tarde a la altura del número 11 de la calle Escultor Marín Higuero de la barriada de Echeverría del Palo.
Según testigos presenciales, el conductor del vehículo, un turismo nuevo cuya matrícula comenzó a emitir oficialmente la Dirección General de Tráfico el pasado 30 de junio, ha perdido el control sin que se sepan aún las causas y se ha precipitado sobre la acera, atropellando a un anciano.
Posteriormente, el vehículo se ha empotrado contra el escaparate de la Óptica Guillermo Ramos, cuya fachada ha parado el golpe, fracturando el cristal del establecimiento.
Emergencias
El servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió la primera llamada alertando del atropello a las 20.10 horas de esta tarde y rápidamente activó a la Policía Local y a una ambulancia del servicio de emergencias 061 para atender a los heridos.
Posteriormente, hasta el lugar de los hechos se acercó una segunda ambulancia. El anciano atropellado ha sido trasladado a un centro sanitario donde se le están practicando diversas pruebas para conocer el alcance de las heridas sufridas.
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- Estas son las nuevas tiendas que han abierto en el Muelle Uno de Málaga
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- La CIAF detecta 'deficiencias' en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid
- El Campamento Benítez estará listo a mitad de 2026: así será el futuro parque metropolitano de Málaga
- Todo lo que debes saber de cómo ir a la Feria de Málaga en transporte público: líneas, precios y horarios
- La calle El Violonchelo, un año más en el limbo urbanístico de Málaga
- ¿Has visto el 'meteorito' surcar el cielo de Málaga esta noche?