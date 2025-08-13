Un conductor pierde el control y arrolla a un anciano en Echeverría del Palo

Tremendo susto el que se han llevado los vecinos de Echeverría de El Palo esta tarde cuando un conductor ha perdido el control de su vehículo y ha arrollado a un anciano que se encontraba en ese momento en la acera y después se ha empotrado contra la fachada de una óptica.

Los hechos han ocurrido sobre las ocho de esta tarde a la altura del número 11 de la calle Escultor Marín Higuero de la barriada de Echeverría del Palo.

Según testigos presenciales, el conductor del vehículo, un turismo nuevo cuya matrícula comenzó a emitir oficialmente la Dirección General de Tráfico el pasado 30 de junio, ha perdido el control sin que se sepan aún las causas y se ha precipitado sobre la acera, atropellando a un anciano.

El escaparate frenó la embestida del vehículo. / L.O.

Posteriormente, el vehículo se ha empotrado contra el escaparate de la Óptica Guillermo Ramos, cuya fachada ha parado el golpe, fracturando el cristal del establecimiento.

Emergencias

El servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió la primera llamada alertando del atropello a las 20.10 horas de esta tarde y rápidamente activó a la Policía Local y a una ambulancia del servicio de emergencias 061 para atender a los heridos.

El 112 activó a la Policía Local y el 061. / L.O.

Posteriormente, hasta el lugar de los hechos se acercó una segunda ambulancia. El anciano atropellado ha sido trasladado a un centro sanitario donde se le están practicando diversas pruebas para conocer el alcance de las heridas sufridas.