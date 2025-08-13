Gastroenteritis, cistitis o lesiones en el dedo del pie: estas son las urgencias más frecuentes en verano en Málaga

Durante el verano no solo cambian las rutinas y actividades, sino también los motivos por los que se acude al médico. Gastroenteritis, lesiones traumatológicas, cistitis o quemaduras son algunos de los cuadros que más se atienden durante esta época del año, según destaca el doctor Alberto Puertas, coordinador de las Urgencias del Hospital HM Málaga y HM Santa Elena (Torremolinos).

“A nivel de traumatología, por el tipo de calzado que llevamos y, sobre todo, por el tema de las chanclas, resbalones, tropiezos… nos hacemos lesiones en los dedos de pie, que pueden ser fracturas o luxaciones”, explica el doctor Puertas. Aclara que, aunque este tipo de lesiones no suelen ser graves, es importante acudir a los servicios de Urgencias para que se pueda realizar una radiografía y determinar cuál es “mejor solución” para cada tipo de caída, como puede ser la inmovilización con esparadrapo o yeso.

El buen tiempo también anima a realizar más actividades al aire libre y deportivas, lo que está directamente relacionado con el aumento de las urgencias traumatológicas, especialmente, en aquellas personas que no están acostumbradas a realizarlas, según indica el doctor Puertas, que destaca que también son habituales los esguinces de tobillo por la torsión del pie, las lesiones del quinto metatarsiano del pie (el dorso del pie) o las lesiones musculares.

Gastroenteritis

La gastroenteritis es otra de las patologías que aumenta durante el verano. Sus síntomas suelen comenzar con un malestar general, sensación de mareo o fiebre y puede derivar en diarrea, vómitos y dolor abdominal. “Son virus que se transmiten vía respiratoria, aunque sean gastrointestinales, y son también un motivo de consulta frecuente”, afirma el doctor Puertas, que señala la importancia de cuidar las medidas básicas de higiene y lavarse las manos con frecuencia, así como utilizar el gel hidroalcohólico, para evitar el contagio.

El docto Alberto Puertas, jefe del servicio de Urgencias de HM Málaga y HM Santa Elena / L.M.

“Hay que tener cuidado porque mucha gente cree que todas las gastroenteritis vienen debido a que comimos algo en un mal estado y no es así”, advierte el doctor, que añade que son virus leves, que producen sintomatología de corta duración y que, en la mayoría de los casos, no requieren ingreso hospitalario. No obstante, puntualiza que hay que tener cuidado con las personas mayores y bebés, ya que tienen mayor riesgo de deshidratación.

Aun así, señala que también son comunes las toxiinfecciones alimentarias, sobre todo, por no haber conservado bien los alimentos. “Cada vez hay más inspecciones de Sanidad que vigilan los restaurantes, chiringuitos… pero siempre hay un riesgo de que un alimento, si no se conserva adecuadamente y está expuesto a una temperatura ambiental, pueda infectarse, por ejemplo, de salmonela”, puntualiza.

Cistitis

La infección de orina, en concreto la cistitis, es otra de las afecciones habituales en verano, especialmente entre mujeres. El profesional precisa que, aunque está presente durante todo el año, en esta época se adoptan malos hábitos como permanecer mucho tiempo con el bañador mojado, lo que favorece su aparición.

Además, el calor y la falta de hidratación adecuada, para compensar el líquido que se pierde por el sudor, provoca que la orina esté más concentrada y tienda a producir infecciones. Los síntomas incluyen dolor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño y malestar abdominal.

Infecciones respiratorias

Aunque suelen asociarse al invierno, los catarros o síntomas respiratorios también son habituales durante el verano debido al uso prolongado del aire acondicionado o los cambios bruscos de temperatura. “Abusamos del aire frío y los baños, lo que puede aumentar ese tipo de cuadro infeccioso de la vía aérea superior, como cuadros catarrales, de congestión o faringitis”, destaca el doctor Puertas, que subraya que la faringitis es, con diferencia, uno de los principales motivos de consulta. “Dormimos con el aire puesto y eso supone que se levanta mucho paciente por la mañana ya con irritación de garganta”, añade.

Otitis y quemaduras

Otra de las patologías estivales más frecuentes es la otitis, provocada por la exposición prolongada del oído a la humedad, como consecuencia de los baños y meter la cabeza bajo el agua. Asimismo, las quemaduras son también uno de los principales motivos de visita a Urgencias durante los meses de verano, sobre todo, de pacientes extranjeros que cuenta con un fototipo bajo y, por lo tanto, tienen mayor riesgo de sufrir estas quemaduras solares.

De cara al resto de verano, el doctor Puertas recomienda no olvidar las medidas aprendidas durante la pandemia de covid-19, como la higiene de manos, para evitar la propagación de virus, tanto respiratorios como gastrointestinales, y que se contagie al resto de la familia.

“En el tema de baños y el aire acondicionado es importante no abusar mucho de una temperatura excesivamente fría”, subraya el coordinador de Urgencias de HM hospitales, que resalta que, aunque es bueno compensar el calor con el aire acondicionado, hay que evitar ponerlo a una temperatura excesivamente baja durante muchas horas, sobre todo, por la noche.

