Gibralfaro dice adiós a muchos de sus pinos infestados

Los pinos de Málaga están enfermos. No solo por las condiciones climáticas sino también por la presencia de plagas de insectos perforadores de la madera que acelera la muerte de los árboles más debilitados. Debido a su avance, en el Monte Gibralfaro, ya han empezado con la tala para reducir el riesgo de propagación.

Encargada de esta acción

Con el objetivo de reducir el riesgo de extensión y ofrecer una respuesta coordinada a nivel municipal y provincial, el Ayuntamiento solicitó la colaboración de la Diputación para acometer el plan de acción. El Consistorio es el encargado de financiar y ejercer la dirección de la primera fase de los trabajos, presupuestados en 1.271.416,05 euros, mientras la Diputación se encarga de su ejecución.

Gestión forestal

La planificación por parte del Área de Sostenibilidad Medioambiental se ha fijado ante la necesidad de adoptar una gestión forestal urbana adaptativa al cambio climático que permita eliminar los árboles que por su estado sanitario (pudrición, seca y afectación de los insectos perforadores de la madera), que puedan suponer un riesgo a la ciudadanía (caída) o al resto de la vegetación (propagación).

En paralelo, se promoverán prácticas forestales resilientes para mejorar el ecosistema y favorecer el "aumento de la heterogeneidad de las zonas afectadas" y, por tanto,"la biodiversidad de los espacios forestales". Para ello, en base al estudio técnico encargado por el Ayuntamiento al Departamento de Ingeniería Forestal de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, se va a proceder al apeo de los árboles muertos, así como a su eliminación, con objeto de controlar la presencia de insectos y evitar su expansión. Posteriormente, se procederá a la plantación de especies arbóreas más adaptadas al clima mediterráneo.

Conclusiones del estudio

Este estudio, realizado sobre cinco parcelas de muestreo de los parques Gibralfaro, Monte Victoria, El Morlaco y Monte San Antón, concluye que los agentes desencadenantes del decaimiento de los pinares son principalmente de carácter abiótico (fundamentalmente la irregularidad y disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas y periodos continuados de temperaturas cálidas) y de competencia ecológica incrementada por la escasez de recursos hídricos. No obstante, estos agentes perforadores de la madera (principalmente las especies orthotomicus erosus y crypturgus numidicus) aprovechan la disminución de las defensas de los pinos afectados para desarrollarse en su interior, acelerando su muerte.