El Palacio de Ferias de Málaga roza el centenar de eventos e incrementa los asistentes

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) sigue consolidándose como uno de los principales motores del ecosistema económico y profesional de la ciudad, tal y como refleja el balance de actividad de la primera parte de 2025. Durante estos primeros siete meses, el recinto ha acogido un total de 98 eventos entre ferias, congresos, convenciones, jornadas y otros actos, lo que supone un crecimiento tanto en el número de citas como en la participación.

Más de 134.000 personas han asistido a estos encuentros, un diez por ciento más que en 2024. Además, destacaron que más de la mitad de los asistentes fueron profesionales, según el balance municipal. La apuesta por la internacionalización del calendario se refleja igualmente en dicho balance, «con un crecimiento superior al 50% en las convocatorias de esta categoría, que suponen el 20% del total de la programación», valoraron.

A esta estrategia, alineada con el posicionamiento de la ciudad de Málaga, contribuyen en primera línea las ferias, salones comerciales y foros profesionales organizados por el propio Palacio. Al respecto, aludieron al caso de H&T, Salón de Innovación en Hostelería; Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, o Guadalindie, Feria de Videojuegos Indie del Sur, coorganizada en este caso con MálagaJam.

También en el apartado ferial, han tenido lugar convocatorias de impacto global promovidas por operadores especializados que confían en Fycma para el desarrollo de sus proyectos, como por ejemplo Gamma Connecting o DES-Digital Enterprise Show. A ello se unen nuevas ediciones de salones de consumo y convocatorias dirigidas al público general como Retro Auto & Moto Málaga, Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección; la Feria del Empleo 2025 organizada por el IMFE del Ayuntamiento de Málaga, Play & Party Málaga y Motor Málaga 2025.

En cuanto a congresos y convenciones, exponentes claros del carácter eminentemente profesional de la programación de Fycma, se han celebrado grandes encuentros vinculados al ámbito médico-sanitario, empresarial y de temáticas relacionadas con la innovación, la economía digital y el desarrollo de los sectores avanzados. Este calendario arrancó a principios de año con el 40 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) y el 24TH World Congress of Aesthetic Medicine, a los que siguió el sexto Congreso SERECAP-Sociedad Española de Restauración Capilar, el I Congreso Euroamericano de Silver Economy, el XI Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, el IV Congreso de Ciberseguridad, el 40 Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo -Senpe-, ECO 2025-32nd European Congress os Obesity, así como los congresos anuales de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Sociedad Española del Dolor, Seimc y SED respectivamente.

