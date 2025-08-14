Las Castañetas: los puntos negros del vandalismo

«No digo que Limasam no limpie, el problema aquí es educar a los incívicos, personas sin valores para vivir en comunidad. Faltan civismo y educación», cuenta esta semana Mónica Romero, presidenta vecinal de Las Castañetas.

La Opinión ha recorrido con la dirigente vecinal lo que considera los «puntos negros» de este barrio de Campanillas. De paso, la asociación también pide que el barrio vuelva a tener cuatro operarios, «porque la concejala Teresa Porras nos hizo un recorte: teníamos cuatro y ahora me los deja en tres o en dos», indica.

En calle Castañetero, por ejemplo, Mónica Romero muestra unos contenedores que están vacíos, mientras que la basura se amontona fuera y hasta cae desperdigada por un terraplén a la finca anexa.

Basura y escombros en el Camino del Caserío de Las Castañetas, esta semana. / a.v.

Calle Romerito

Mucha más basura es la que puede verse en la calle Romerito, donde las huellas del vandalismo son más evidentes: hay cuatro contenedores semiquemados y con las tapas desaparecidas, además de una larga ristra de basura en un parterre reseco.

Al final de este carril se llega a un túnel bajo las vías del AVE que comunica con el Camino de Santa Águeda. El túnel, de unas pocas decenas de metros, es un ‘reservorio’ de escombros y hasta puede verse una bañera de pie. «Esto es impresionante, aquí a las cosas la gente les ha prendido fuego. Por las mañanas, llega un momento en que la gente se tiene que bajar y apartar la basura porque no puede pasar», cuenta Mónica Romero, que explica que los incívicos suelen dejar los restos de obra y basura por la noche.

«A la concejala de Medio Ambiente no la he visto en Campanillas en la vida. Esto no viene a solucionarlo nadie, es uno de nuestros puntos negros», critica.

Otro punto negro en el Camino del Caserío de Las Castañetas. / a.v.

Camino del Caserío de las Castañetas

El siguiente punto negro, o más bien puntos, se extiende a lo largo del Camino del Caserío de las Castañetas. Paradójicamente, una parte es un tramo de la Senda Verde de Málaga. Tras un cartel de ‘prohibido arrojar escombros’, al pie de una torre de electricidad vandalizada hay un cerro de escombros, ruedas y basura. «Llevo seis para siete años de presidenta, sin resultado ninguno», lamenta.

Mónica Romero explica que, en este paseo, se ha llegado a encontrar animales muertos enterrados, y destaca el contraste entre el paisaje idílico y las hileras de escombros que jalonan el camino .

Incluso la estampa de unos caballos se ve empobrecida por unas planchas de madera tiradas a pocos metros de los animales. «Cada día hay más porquería y escombros, se corre la voz entre la gente que va a hacer obras, en lugar de pagar una cuba», critica.

Basura en la calle Romerito, el pasado lunes. / a.v.

El entorno de la antigua Estación de Campanillas es otro punto negro, con basura casi perpetua todo el año. Para la presidenta vecinal, además de educación para concienciar habría que implantar «patrullas de vigilancia para el ciudadano», con el fin de frenar el vandalismo.

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, informó de que Las Castañetas tiene servicio de recogida de papel, envases y muebles una vez a la semana; así como un «servicio de brigada de lunes a viernes», que los lunes, miércoles y viernes limpia la zona de las viviendas sociales, y el resto del barrio los martes y jueves.

