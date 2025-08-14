Cinco profesionales del Regional que atendieron a un paciente con tuberculosis dan positivo en el cribado inicial

Cinco profesionales del Hospital Regional Universitario de Málaga han dado positivo en la prueba inicial de cribado que se está realizando a los 45 trabajadores del centro sanitario que mantuvieron un contacto estrecho con un paciente que estuvo ingresado con tuberculosis.

No obstante, el equipo directivo del hospital ha aclarado que este resultado no supone estar enfermo y ha asegurado que, actualmente, no existe ningún caso de enfermedad entre sus profesionales.

Tras la reunión mantenida con los servicios de Medicina Preventiva, Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, han confirmado que, en el marco de las medidas de control preventivo, se han detectado cinco profesionales con resultado positivo en la prueba inicial de cribado.

Ningún caso de enfermedad

“Este resultado no implica estar enfermo, ya que puede deberse, entre otras causas, a un contacto previo con la bacteria que el propio sistema inmunitario controló de forma efectiva, a la administración de la vacuna BCG (Bacillus Calmette-Guérin, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis) o a reacciones cruzadas con otros micobacterios no tuberculosos”, ha detallado el hospital.

Asimismo, han explicado que todos estos profesionales están siendo objeto de seguimiento clínico y de las pruebas complementarias necesarias para confirmar su estado de salud.

En este sentido, han puntualizado que estas situaciones son habituales en el ámbito sanitario y forman parte de los protocolos de vigilancia, por lo que “no requieren generar alarma”.

Desde la dirección del hospital han resaltado que mantienen un “seguimiento estrecho” para garantizar en todo momento la seguridad y el bienestar de los profesionales implicados y agradecen “el rigor y la dedicación con los que los servicios de Medicina Preventiva y Salud Laboral están llevando a cabo esta labor”.