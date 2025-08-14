Cueva de Protección Oficial, ¿solución para Churriana?

Junto con la vida y el agua, el bien más preciado para cualquiera que pretenda vivir en Málaga no es ya una vivienda, es una habitación.

La adaptación de nuestro merdellón al fenómeno actual del rentismo inmobiliario ha contribuido al estrangulamiento de los horizontes vitales de esta ciudad, gracias a su legendaria codicia.

Como saben, la figura del merdellón -en la acepción original de nuevo rico excéntrico- fue inmortalizada por Galdós en sus cuatro maravillosas novelas sobre Francisco de Torquemada pues, según afirman algunos expertos, se inspiró en parte en nuestro paisano el marqués de Salamanca.

Si a eso sumamos las ‘obras de caridad’ que sin descanso realizan los fondos de inversión, tendremos que la Ciudad del Paraíso está tornándose la del Purgatorio para muchos de sus autóctonos.

Pero hay que tener esperanza: hace unos meses, el propietario malaguita de una legión de pisos turísticos no salía de su asombro al comprobar, ante notario, cómo una heroica pareja de malagueños adquiría uno de ellos, para reconvertirlo en alquiler de larga duración; con el fin de que la vivienda pasase a habitarla un matrimonio, por supuesto con el conocimiento de Hacienda.

Todavía quedan héroes del ‘alquiler cívico’ en esta ciudad, incluso en el ‘epicentro nacional’ de las maletas con ruedas: nuestro castigado Centro Histórico.

IMG 20250721 111256 / A.V.

Temporalidad

En cualquier caso, ante una política de vivienda tan desastrosa como la perpetrada en Málaga en estos últimos 20 años, tanto por acción como, sobre todo, por omisión de todas las administraciones; ya es hora de que nuestros cargos públicos alienten soluciones temporales que, conociendo cómo se mide la ‘temporalidad’ por estos lares, durarán generaciones.

Ahí tenemos por ejemplo, como terreno inmobiliario desaprovechado, el conjunto rupestre de Hacienda Platero, en Churriana, un antiguo eremitorio que acogió discretos ermitaños allá por los siglos VII al IX de nuestra era.

Plantación de latas de cerveza en el yacimiento arqueológico de Churriana. / A.V.

La preservación de este espacio, en la calle del Maestro Vert hace lo que puede, pero nuestros congéneres cabestros siempre tienen una lata de cerveza que lanzar al yacimiento arqueológico o una pintada que hacer al centenario retiro espiritual.

Si se tabicara por módicos precios, ya teníamos una CPO (Cueva de Protección Oficial) y lo mismo se podría hacer con las torres almenaras en ruinas de nuestro término municipal. O eso o cuidarlas más y mejor, claro.

