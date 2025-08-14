Detenidos en Málaga cinco miembros del Frente Bokerón por agredir a dos seguidores del Deportivo

Cinco miembros del Frente Bokerón han sido detenidos en Málaga por presuntamente agredir a dos jóvenes que identificaron como hinchas Real Club Deportivo de La Coruña por el escudo que una de las víctimas tiene tatuado. Según la Policía Nacional, entre los arrestados está un trabajador del local que habría alertado a los agresores de la presencia de los seguidores del equipo gallego en el establecimiento.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:30 horas del pasado 12 de julio en el aparcamiento exterior de un establecimiento de ocio de la capital, donde dos jóvenes que se encontraban pasando unos días de vacaciones en la ciudad habían resultado heridos en una reyerta. Los primeros datos recogidos por los agentes apuntaban a que las víctimas habían sido abordadas por un grupo de varones que les propinaron golpes y patadas, quedando uno de ellos semiinconsciente en la vía pública.

Posteriormente, las pesquisas llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional determinaron que los supuestos agresores eran integrantes del Frente Bokerón, grupo de radicales que apoyan al Málaga CF, y que el motivo de la agresión fue el escudo que llevaba tatuado el joven que se llevó la peor parte al identificarlo como un integrante de un grupo de "idolología política antagonista". Las pesquisas también revelaron que uno de los encargados de la vigilancia y seguridad del local habría grabado a las víctimas en el interior del local, "posiblemente para mostrar el tatuaje a sus compinches", y lo habría difundido a través de una red social como "reclamo para que otros aficionados de su hinchada se personaran en el lugar con la intención de agredir a estos jóvenes", según han explicado desde el cuerpo policial.

Investigación abierta

El trabajo de los agentes de Información y la colaboración de la Policía Científica ha permitido identificar y detener a los cinco radicales en un dispositivo en el que también participaron efectivos de la Comisaría General de Información y de la Unidad de Vigilancias y Apoyo Operativo de la Comisaria Provincial de Málaga. A los arrestados se les atribuyen los delitos de lesiones con abuso de superioridad y de odio por ideología. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.