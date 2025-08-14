"ERE arbitrario" a 34 trabajadores de mantenimiento de los talleres de los Los Prados

El trabajo de 34 personas de la empresa Transfesa en el taller de Los Prados pende de un hilo. Renfe ha adjudicado a Vectalia parte de los trabajos subcontratados que actualmente realiza Transfesa y, en vez de por una subrogación, han optado por un ERE de "manera arbitraria" de más de una treintena de personas de la base de Mantenimiento Integral de Trenes de Renfe. "A partir del 1 de septiembre, ayer se nos comunicó desde la empresa afectada con agostocidad y alevosía y de cara a la Feria, sobre el inicio del periodo de consultas, que como máximo, va a ser un mes", cuenta Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de CGT Andalucía.

Motivos de esta actuación

Montenegro relata que Renfe saca licitaciones cada año o dos años, "para intentar que con ofertas de las empresas vayan haciendo este trabajo y como siempre, intentar subastarlo a la baja, consiguiendo someter y precarizar a los trabajadores, por eso hay condiciones laborales cada vez más precarias", añade. Según CGT, los motivos del despido de estos trabajadores son circunstancias organizativas y productivas, "estos motivos no tienen sentido porque el trabajo va a seguir existiendo, lo único que Renfe ha cambiado es la empresa que va a hacer el trabajo, no tiene por qué cambiar a los trabajadores, y más cuando la ley ya contempla el derecho a la subrogación", detalla este responsable sindical.

Añade que desde CGT se oponen por dos motivos: primero, la empresa tiene que velar por el bien común, que en este caso, es que se cumpla el estatuto de los trabajadores y que sean subrogados por la nueva empresa adjudicataria y segundo, explica que ante la escasez de profesionales en el sector ferroviario, "no podemos permitirnos estos lujos de seguir prescindiendo de gente y que luego, todos los días salga en los medios de comunicación retrasos, averías, y demás por la falta de mantenimiento", asegura Montenegro.

Trato injusto comparado con la empresa DTA

La nueva empresa, Vectalia, concesionaria a partir del 1 de septiembre, asumirá por la precitada licitación parte de la actual carga de trabajo de la empresa DTA, empresa esta última que ha comunicado a Vectalia la obligación de subrogar a la plantilla afectada a diferencia de Transfesa que en vez de cumplir con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores propone un ERE extintivo de 34 contratos con el peregrinó argumento de que la subrogación no está contemplada en la licitación de la empresa ferroviaria. "Renfe es la responsable de esta caza de brujas que Transfesa ha iniciado al dar un trato discriminatorio e ilegal a esas personas elegidas al azar", expone Montenegro.

Responsable de los ERE

Montenegro tiene claro lo que ha pasado y expone que Renfe "está escondida detrás de la mata". "Me atrevo a decir que a lo mejor se ha comprometido con Transfesa a pagar los despidos a los trabajadores con dinero público porque si los miramos por lógica a Transfesa le es más interesante que se subrogue los trabajadores por la empresa que entra que tener que pasar a despedirlos e indemnizarlos", se sincera.