Desde fascitis plantar hasta dolores de espalda: estos son los riesgos de “vivir” en chanclas en verano

Cómodas y frescas, las chanclas son por excelencia el calzado del verano. Sin embargo, los expertos advierten de que su uso prolongado o inadecuado puede derivar en problemas como dolores en la planta del pie, sobrecargas musculares o lesiones en tendones y articulaciones.

“El calzado sin sujeción ni amortiguación aumenta el riesgo de esguinces de tobillo, caídas y golpes, especialmente en superficies irregulares o resbaladizas”, explica el doctor Francisco Rodríguez Argáiz, jefe del Servicio de cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Marbella, que subraya que el uso de chanclas puede convertirse en una fuente importante de lesiones musculoesqueléticas.

Deben tener especial cuidado aquellas personas que ya sufran alguna dolencia en el pie, ya que esta puede agravarse por el uso de las chanclas. “Si una persona tiene fascitis plantar (inflamación de la fascia plantar, que es el tejido grueso que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies) y necesita plantillas, va a requerir un tipo de chancla más específica”, alerta Javier Escolar, jefe del Servicio de Podología del Hospital Quirónsalud Marbella.

No abusar de ellas

El especialista insiste también en la importancia de no abusar de ellas. “El problema es cuando se usa para todo”, afirma el podólogo, que aclara que las chanclas de suela fina se deben usar, exclusivamente, para la playa. En caso de querer pasear o realizar caminatas más largas, indica que es recomendable vestir chanclas interdigitales, pero que tengan una suela gruesa.

Javier Escolar , Jefe del Servicio de Podología del Hospital Quirónsalud Marbella / L.O.

Además, resalta que lo mejor es que el pie vaya “bien sujeto” para evitar dolencias que nos pueden estropear el verano. Y no solo en el pie, ya que el problema “puede subir hasta la rodilla” o, incluso, la espalda.

Las personas de mediana edad y los mayores son los que más riesgo presentan porque han perdido ya buena parte de la flexibilidad de sus articulaciones y músculos.

Otros calzados veraniegos

Pero, ¿y qué ocurre con otro tipo de calzado veraniego, como las alpargatas o las zapatillas de tela? Según explica el jefe del Servicio de Podología, de nuevo, si el pie está sano, no tienen contraindicaciones. “No todo el calzado sirve para todo el mundo”, remarca.

Por ese motivo, también hace hincapié en que, en caso de tener patologías previas, no hay que hacer excepciones. “Quienes tengan prescritas plantillas, no deben darle vacaciones. Es importante que las sigan utilizando el mayor tiempo posible durante los meses de verano”, explican desde Quirónsalud Marbella.

Consejos

De cara al resto de la temporada estival, los expertos ofrecen una serie de consejos para poder disfrutarla de una manera saludable y sin poner en peligro nuestros pies. El primero de ellos sería elegir siempre unas chanclas que sujeten bien el pie y tengan suela anatómica.

Caminar por la playa siempre es beneficioso, especialmente “donde no esté muy compactada. Lo bueno es que el pie se hunda”, afirman los especialistas. Por último, para evitar rozaduras, recuerdan que es importante tener los pies muy hidratados.

“Muy pocos saben, pero lo ideal es poner crema y secarla”, comparte el podólogo, que no recomienda, en absoluto, la extendida costumbre de aplicar crema y poner calcetines. “Lo que hacen de esa forma es macerar el pie. Provoca una deshidratación húmeda y cuando se seca, la piel se cuartea”, concluye.