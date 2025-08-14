El IPC sube en Málaga por encima del 2,7% que marcan Andalucía y España

El IPC de julio deparó una subida de hasta el 3% en la provincia de Málaga. Tres décimas por encima de las medias para este mismo mes que han arrojado Andalucía y España. De no ser por la contención en los precios de los alimentos frescos, el aumento hubiese sido aún más significativo. Las agrupaciones de consumidores consultadas por este periódico recuerdan que el arranque de la temporada alta en la Costa del Sol suele tirar hacia arriba de algunos indicadores. Y refuerzan este argumento en que esta misma semana se ha sabido que en julio se ha marcado un nuevo récord histórico de llegada de turistas por el aeropuerto.

Los expertos subrayan el incremento de los precios de la electricidad, aupados por las altas temperaturas que vuelven a registrarse en estas últimas semanas y que depararán variaciones al alza también de cara al cierre de agosto. Hasta tres décimas más ha variado el IPC sobre la subida interanual que existía en junio. Ya son dos meses consecutivos de incrementos para toda Andalucía.

Los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que por provincias Málaga lideró los aumentos en Andalucía, con ese 3% ya reseñado, seguidos, a una décima de distancia, por Cádiz y Granada (2,9% en ambos casos). También son importantes los aumentos de precios de Almería y Jaén, con hasta un 2,7%. Lo positivo es que en la provincia malagueña el crecimiento es tres décimas menos acusado que el establecido en junio pasado, de hasta el 3,3%. Las provincias gaditanas y granadina también rebajan los establecido el mes anterior, en el 0,2% y el 0,1%.

Variaciones en la vivienda

No sorprende que los precios en territorio andaluz se hayan incrementado al alza por los costes energéticos de la electricidad o el gas, pero también por el incremento de los precios de las viviendas. Cada vez son más los residentes foráneos, de otras nacionalidades, que fijan sus ojos en el éxito de la provincia malagueña y opten por adquirir inmuebles como inversión segura. El agua también tiró de forma importante de los costes hacia arriba. Y en ese paquete de productos que tiran hacia arriba igualmente aparecen los combustibles, con incrementos de un 7,8% más que en julio de 2024.

El incremento de los precios de restaurantes y hoteles fue asimismo de un 4,6% más. Y les siguieron bebidas alcohólicas y tabaco, con un 3,9% más. Bajaron los precios del ocio y la cultura en Andalucía, un 0,2%, siendo la única categoría en la que no hubo subidas. Las provincias andaluzas con menos incrementos medios fueron Sevilla, cuatro décimas por debajo de Málaga, Huelva, con un 2,5% de subida media, o Córdoba, con el 2,4%.

El IPC en España subió de media el 2,7% y, por encima del 3% que arrojó Málaga en julio, figuran Baleares (3,5%), Comunidad Valenciana (3,2%) y también Extremadura (3,2%). En el otro extremo se encuentran Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja (2,3%).

