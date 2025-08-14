Málaga acogerá en octubre un congreso que abordará la islamofobia

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha anunciado la celebración el próximo octubre en Málaga del séptimo congreso 'Desmontando la islamofobia', que se convoca en un contexto de "creciente preocupación social", después de "semanas marcadas por agresiones islamófobas, amenazas colectivas, pintadas racistas y campañas de odio".

"Hemos asistido a una escalada preocupante de islamofobia en distintos puntos del país, con casos que han conmocionado a la opinión pública", ha señalado este jueves la asociación en un comunicado. Ha explicado que "desde pintadas con esvásticas en centros de culto musulmán, hasta campañas que estigmatizan a mujeres por disturbios alimentados por discursos xenófobos en redes sociales, pasando por disturbios alimentados por discursos xenófobos en redes sociales", evidencian que la islamofobia "ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana".

Asimismo, ha recordado que en Jumilla (Murcia) se ha aprobado una moción que restringe el uso de instalaciones públicas para celebraciones religiosas, que afecta a la comunidad musulmana y pone de manifiesto "deriva hacia la islamofobia institucional".

Según el estudio elaborado por la Asociación Marroquí en 2024, las personas musulmanas enfrentan discriminación en el acceso a la vivienda (68 %), en espacios públicos y privados (62 %), en el empleo (59 %) y en la sanidad (47 %). Entre marzo y julio, se ha observado "un correlato entre los datos estadísticos y los casos concretos de islamofobia que evidencian su aumento y la necesidad de una respuesta urgente".

En el ámbito educativo, ha recordado que alumnas musulmanas han sido obligadas a retirarse el hiyab en centros de Parla y Getafe; en Madrid, una organización ultraderechista difundió carteles islamófobos durante el 8M, y en Puerto Real (Cádiz), se arrojaron vísceras de cerdo a una vivienda utilizada como mezquita.

En la localidad gaditana de Barbate, una pintada islamófoba en el negocio de un vecino marroquí motivó una concentración ciudadana en defensa de la convivencia; en Esquivias (Toledo), se identificó al autor de pintadas con insultos racistas y esvásticas en un centro de culto musulmán y en Torre Pacheco (Murcia), la Guardia Civil intervino tras disturbios alimentados por discursos xenófobos, ha mencionado.

La convocatoria del congreso, que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en la Universidad de Málaga, "no es casual ni coyuntural: responde a una necesidad urgente y documentada", ha sostenido la asociación.

El encuentro se plantea como un espacio para visibilizar, analizar y proponer soluciones intersectoriales, ya que "la islamofobia no es un fenómeno aislado, sino una forma de violencia estructural que se manifiesta en espacios educativos, religiosos, comerciales y digitales, y que requiere una acción coordinada desde la sociedad civil, las instituciones y el ámbito académico", ha indicado.

En su séptima edición, el Congreso desplegará un programa de mesas temáticas y conferencias magistrales que abordarán la islamofobia desde múltiples ángulos: jurídico, educativo, mediático, institucional y generacional.