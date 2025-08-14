Málaga registra 18 muertes atribuibles al calor en lo que va de verano

El verano es la época favorita del año para muchas personas. Sin embargo, las altas temperaturas que acompañan a esta estación pueden suponer un riesgo para la salud, hasta el punto de que pueden llegar a ser mortales.

Según los datos del sistema de vigilancia de la mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, desde el 1 de junio hasta el 12 de agosto, se han registrado 18 muertes atribuibles al calor en la provincia de Málaga.

Todas ocurrieron en julio, concentrándose la mayoría de ellas durante la semana 30 (del 21 al 27 de julio) en la que se produjeron 14 decesos. Los otros cuatro fallecimientos ocurrieron durante la semana 29 (del 14 al 20 de julio). El día que más fallecidos hubo fue el lunes 21 de julio (3). Durante el mes de junio no se registró ninguna muerte en la provincia, ni tampoco en los primeros días del mes de agosto.

Muertes en Andalucía

En total, en toda Andalucía se han contabilizado 144 víctimas mortales relacionadas con el calor en lo que va del verano. La provincia donde más personas han perdido la vida por este motivo ha sido Sevilla, donde ha habido 69 decesos. Le siguen Almería, con 26, y Huelva, con 22. Málaga ocupa el cuarto lugar, con 18 muertes, y Jaén el quinto, con 4. Tanto en Córdoba como en Granada se han registrado solo dos decesos este verano. Y Cádiz es la única provincia andaluza donde no se ha producido ninguna muerte atribuible al calor.

“Las altas temperaturas no hay que tomárselas en broma, no hay que menospreciar el riesgo que suponen”, afirmó en este periódico el doctor Fernando Segura González, médico intensivista en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen de Victoria y vocal de SAMIUC por la provincia de Málaga.

Población vulnerable

El profesional también advirtió que la población más vulnerable al calor, y con la que hay que tener más precaución, son las personas que se encuentran en las edades extremas de la vida, es decir, los niños y las personas mayores, así como las personas con patologías crónicas que toman medicamentos, que también son consideradas población de riesgo.

Los datos extraídos del sistema MoMo evidencian que la mayoría de las personas que murieron en Málaga por culpa de las altas temperaturas tenían más de 65 años, en concreto, 17 de las 18 personas fallecidas. Según las estadísticas, 8 de las víctimas tenían más de 85 años. Del total de fallecimientos, el 55,6% eran mujeres.

Ola de calor en Málag / Álex Zea

Cabe destacar que este verano se han producido menos muertes debido al calor en la provincia en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 45 defunciones. En julio de 2024 fueron 22 las muertes registradas. Con respecto al verano de 2023, las cifras de este año son bastante inferiores, ya que durante el mismo periodo de ese año se contabilizaron 83 decesos por esta causa.

51 fallecimientos en todo 2025

En total, a lo largo de todo el año de 2025, las temperaturas extremas han sido las causantes de 51 fallecimientos en la provincia de Málaga. De este total, 23 tuvieron lugar en enero, 11 en febrero y 18 este pasado mes de julio.

A nivel nacional, desde el 1 de junio el sistema MoMo ha contabilizado 1.960 fallecimientos atribuibles a las temperaturas extremas, frente a los 1.492 anotados durante el mismo periodo de 2024.

Consejos contra el calor

Para hacer frente a las altas temperaturas, la Junta de Andalucía activó el pasado 16 de mayo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025, que permanecerá activo, en un principio, hasta el 30 de septiembre. El objetivo del mismo es reducir el impacto asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Además, desde la Consejería de Salud recuerdan que es importante evitar, en la medida de lo posible, la exposición directa al sol en las horas centrales del día y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol y crema solar; mantener un buen nivel de hidratación y tomar frutas y verduras.

¿Qué es el sistema MoMo?

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) fue desarrollado en 2004, en el marco del ‘Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas’, coordinado por el Ministerio de Sanidad, para reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura.

El objetivo de MoMo es identificar las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad, y permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública.

Suscríbete para seguir leyendo