La vivienda en Málaga se dispara: los precios casi se triplican en 10 años

El precio de la vivienda de segunda mano ha alcanzado su máximo histórico en la ciudad de Málaga y se ha encarecido un 49 por ciento respecto al momento más álgido de la burbuja inmobiliaria. En cifras, el aumento del precio medio de un piso estándar de 80 metros cuadrados en Málaga es del 163 por ciento en una década, pasando de 125.740 euros en 2015 a los 331.609 euros actuales.

según un informe del portal Fotocasa elaborado con motivo de la Feria de la capital malagueña.

En julio de 2025, último dato de la serie histórica, esta ciudad ha registrado un precio medio del metro cuadrado de 4.145 euros, una cifra que no se había alcanzado nunca y que supera con creces las valoraciones del boom inmobiliario en España de la primera mitad de la década del 2000.

En el pico máximo de aquella época, situado en abril de 2007, el precio medio en Málaga capital llegó a los 2.778 euros por metro cuadrado, ha informado este jueves Fotocasa en un comunicado.

“Málaga se ha consolidado como uno de los mercados residenciales más dinámicos y tensionados de toda España", ha afirmado María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Ha añadido que el hecho de que el precio actual de la vivienda esté un 49 por ciento por encima del pico de la burbuja inmobiliaria de 2007 "es muy significativo y refleja un cambio estructural en la demanda y en el posicionamiento de la ciudad dentro del mercado nacional e internacional".

Este crecimiento tan acelerado "se debe, entre otras razones, a una fuerte presión compradora, tanto nacional como extranjera, una oferta limitada de vivienda nueva y una alta demanda en zonas céntricas y costeras con gran valor turístico y de inversión", según Matos. Además, Málaga "ha experimentado un profundo proceso de transformación urbana, económica y cultural en los últimos años, que la ha convertido en un polo de atracción para el teletrabajo, la inversión internacional y el turismo residencial".

Variación interanual del precio de la vivienda en Málaga / Fotocasa

El precio ha subido un 163% en 10 años

Si se comparan los datos actuales con el punto más bajo de la serie histórica, registrado en mayo de 2015, cuando el precio por metro cuadrado de un inmueble en propiedad era de 1.572 euros por metro cuadrado, las diferencias con el contexto actual todavía son más notables.

La citada cifra del pasado julio es un 163 por ciento superior a la registrada hace prácticamente una década, y el precio de un piso estándar de 80 metros cuadrados en Málaga ha pasado de 125.740 euros en mayo de 2015 a 331.609 euros en julio de 2025. Si se realiza el mismo símil con la mencionada época de mayor auge del mercado de la vivienda durante el boom inmobiliario de 2000, se deduce que, en abril de 2007, un piso de 80 metros cuadrados en Málaga tenía un precio de 222.232 euros.

El mercado de la vivienda de compraventa malagueño ha experimentado durante los últimos años incrementos interanuales de precios muy sensibles, con subidas que han superado incluso el 20 por ciento. Exactamente, se han registrado incrementos anuales continuados de las valoraciones desde junio de 2021, justo tras la crisis provocada por la pandemia.

Si se excluye este periodo marcado por el coronavirus, la vivienda en propiedad en esta ciudad ha vivido una escalada ininterrumpida de precios desde mediados de 2015. Esto ha provocado que, en la actualidad, Málaga cuente con un mercado con valoraciones históricamente muy elevadas, que se sitúan un 53 por ciento por encima de la media nacional. Con todo, aun siendo todavía muy elevadas (cercanas al 10 por ciento), las subidas interanuales de precios se han empezado a moderar este 2025.