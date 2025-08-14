Las retenciones de tráfico en varios puntos de Málaga marcan el inicio del puente

Transcurridas las primeras tres horas desde el inicio de la operación especial de Tráfico por el puente de agosto, continúan las retenciones en varios puntos de la provincia de Málaga.

Según indican fuentes de la DGT, a las 18.00 de este jueves se estaba registrando circulación lenta en la Cala de Mijas y en Fuengirola en dirección a Málaga capital.

Controles de velocidad

Durante toda la operación especial, Tráfico intensificará los controles de velocidad y alcoholemia durante un fin de semana que coincide con muchas fiestas patronales, y pide a los conductores especial precaución en los trayectos cortos por las carreteras convencionales.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pide estar permanente informados para evitar carreteras cortadas u otras zonas que puedan estar afectadas por el fuego.

Tráfico ha hecho recomendaciones además sobre la AP-4, donde Tráfico habilitará un arcén dinámico durante la tarde de este jueves y la mañana del viernes para descongestionar la conexión por autopista entre Sevilla y Cádiz y pide que los camiones intenten evitar si es posible la circulación en sentido creciente entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera.

Durante este puente, radares (fijos y móviles), cámaras, furgonetas camufladas y helicópteros y drones vigilarán desde el aire todo tipo de vías, y se instalarán carriles adicionales y reversibles en las zonas con mayor afluencia de conductores.

Se estima que la mayor afluencia de desplazamientos se concentre entre la tarde de este jueves -entre las 16:00 y las 23:00 horas- y la mañana del viernes, y el domingo 17 se espera que comience el retorno de aquellos que terminen sus días de descanso, con complicaciones previstas a partir de las 18:00 horas.

Cuidado con los incendios

Tráfico insiste en la necesidad de que los conductores estén permanentemente informados para evitar carreteras cortadas o afectadas y ante las llamas pide mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales.

Así, recomiendan no tratar, "bajo ninguna circunstancia", de cruzar si el fuego ha pasado de un lado de la carretera, porque el humo puede desorientar, intoxicar y causar colisiones con otros vehículos. En una situación así, lo mejor es dar la vuelta y llamar a los servicios de Emergencia (112).

Además, si un conductor se ve bloqueado y desorientado en una carretera en medio de un incendio, debe llamar inmediatamente a Emergencias.