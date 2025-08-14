Así será la integración urbana del río Guadalmedina: cinco plazas-puente y soterramiento de viales

Ya se conoce cuál será la propuesta ganadora para la integración urbana del río Guadalmedina. Medio año y dos licitaciones públicas después -el primer intento quedó desierto- el Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga y las áreas de Sostenibilidad Medioambiental y de Urbanismo, adjudicó hace un mes el contrato para redactar el anteproyecto de los puentes plaza.

La consultora de ingeniería y arquitectura Esteyco la redacción del anteproyecto que sentará las bases para la construcción de los puentes plaza, para lo que le da un plazo de cinco meses y un presupuesto de 302.500 euros (con impuestos). Con esta actuación, Málaga busca cerrar una eterna cicatriz para la ciudad.

La propuesta contempla la creación de espacios públicos y zonas de estancia a modo de plazas-puente que conecten ambas márgenes, a la vez que se configura un gran corredor verde a lo largo del cauce y el soterramiento de un tramo de los viales laterales (avenidas de Fátima y la Rosaleda) con el objetivo de mejorar la malla urbana y vincular ambas zonas de la ciudad, siempre de forma compatible con el funcionamiento hidráulico del río.

Una actuación integral

En aras de mejorar este pulmón verde, las mejoras buscan conectar las zonas de la ciudad situadas entre las dos márgenes y crear nuevos espacios verdes.

Así, se contempla la conexión de los barrios de ribera mediante la configuración de cinco plazas-puente entre La Goleta y Santo Domingo. Según la propuesta de Esteyco, tendrían forma de 'X' y conectarán ambas márgenes del río a través de recorridos diagonales aportando espacios de estancia y zonas de juego en las mismas generando permeabilidad con el cauce, que combinará el canal de aguas bajas y espacios verdes con otros usos corno actividades deportivas sin necesidad de elementos fijos que pudieran interferir en las condiciones hidráulicas del mismo.

Infografía del puente plaza a la altura de Mena. / Ayuntamiento de Málaga

La solución planteada por la adjudicataria, pendiente de una mayor concreción que quedará plasmada en el anteproyecto, propone la creación de tres plazas-puentes de hasta 3.000 metros cuadrados de superficie cada una entre los puentes de Armiñán y Aurora en lugar de una sola de grandes dimensiones para así potenciar la permeabilidad entre la trama urbana y el cauce y no restar protagonismo al río.

Las otras dos, de una superficie similar, se situarían a la altura de Santo Domingo y del actual puente de la Trinidad. Además, se prevé la creación en el cauce de un parque verde entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel.

Todas estas actuaciones se verán complementadas con intervenciones en las calles del entorno, tales como la avenida de Fátima y el Pasillo de Santo Domingo por la margen derecha; y la avenida de la Rosaleda y Pasillo de Santa Isabel por la izquierda, en donde se plantearán actuaciones de pavimentación y la incorporación de arbolado y espacios de estancia de forma que ambos bulevares, las plazas-puentes y el río conformen un único espacio de uso ciudadano y un gran corredor verde.

“Siempre el río va a estar visible, queremos la permeabilidad. Además será un espacio seguro”, afirma Penélope Gómez, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental.

Plazos e inversión

Estas propuestas deberán ser desarrolladas mediante los correspondientes proyectos de urbanización. De momento, se prevén cinco fases de obra que permitan la factibilidad constructiva y la compatibilidad de las plazas-puente con el rebaje del cauce y el futuro soterramiento de viales en superficie, con una inversión estimada inicialmente en 86.3 millones de euros (IVA incluido).

Mayor capacidad hidráulica

Estas acciones se configurarán en coherencia con los objetivos del Plan Especial Guadalmedina, que se encuentra en tramitación. Además, también se considera indispensable que el cauce mantenga su funcionamiento hidráulico en las condiciones establecidas en el estudio encargado por Emasa y la Gerencia Municipal de Urbanismo a Narval Ingeniería, donde se contempla un lecho regular que permita mayor capacidad hidráulica.

Actuaciones de soterramiento que se van a llevar a cabo. / Ayuntamiento de Málaga

Para ello se llevaron a cabo simulaciones en distintos escenarios (tanto actuales como de las distintas alternativas de plazas-puente) para ofrecer las máximas garantías para la evacuación de un caudal de hasta 460 metros cúbicos por segundo procedentes del río y de los arroyos que se incorporan aguas abajo de la presa, en cumplimiento de las últimas directrices de la Comisaría de Aguas de las Cuencas Mediterráneas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía a raíz del cambio de normas de explotación de la presa de El Limonero.

La medida considerada más óptima para reducir los muros de ribera y mantener la capacidad hidráulica consiste en rebajar la lámina de agua mediante la modificación del perfil del lecho entre los puentes de Armiñán y Aurora, la eliminación de obstáculos actuales (pilas) y la creación de dos saltos (uno aguas arriba del puente de Armiñán y otro aguas abajo) para aumentar la pendiente en este tramo.