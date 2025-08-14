¿Qué tiempo hará durante la Feria de Málaga 2025?

El tiempo en Málaga durante los primeros días de la Feria de Málaga tendrá cielos soleados y despejados, según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, durante estos días, la Aemet ha realizado un aviso especial por ola de calor, por lo que, durante los primeros días de Feria, habrá unas temperaturas, en general, elevadas.

Durante los primeros días, el mercurio no superará la marca de los 33 grados, aunque el calor no remitirá tanto debido a la sensación térmica, especialmente el viernes, que estará un grado por encima de las temperaturas máximas previstas. Para el viernes, 15 de agosto, se esperan unas temperaturas mínimas de 25 grados y unas máximas de 32 ºC. Estas temperaturas irán descendiendo a lo largo del día, pasando de los 31 grados previstos para la mañana a los 27 grados a partir de las 6 de la tarde. En el caso del sábado 16, las temperaturas mínimas serán de 26 grados y las máximas de 33 ºC.

El panorama cambiará a partir del domingo 17 de agosto, cuando "subirán las temperaturas de manera considerable", según detalla el director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, dado que llegará una dorsal anticiclónica que provocará unas temperaturas anormalmente altas en la capital, pero sin llegar a tratarse del temido terral. Durante el domingo, las máximas serán de 36 grados, y las mínimas de 26. El viento será leve durante estos días de Feria, alcanzando una media de 10 kilómetros por hora.

La semana de Feria

Durante los primeros días de la próxima semana de la Feria de Málaga se retirará esta dorsal anticiclónica, "pero vendrá un poniente no muy configurado" explica Riesco, que comenta que, de nuevo, no se tratará de un terral, y que las temperaturas bajarán un poco más en comparación al domingo, pero que se mantendrán en valores altos.

Desde principios de esa semana, se esperan unas temperaturas similares: Para el lunes, 18 de agosto, habrá unas temperaturas mínimas de 28 grados y unas máximas de 34 grados. El martes, que contará con una ligera presencia de nubes en el cielo, tendrá unas temperaturas mínimas de 27 grados, y unas máximas de 35. El miércoles presentará un leve descenso en sus temperaturas, con 25 grados en las mínimas y 34 en las máximas.

Finalmente, el director del Centro Meteorológico de la Aemet explica cómo serán las temperaturas a partir del jueves: "parece que la situación va a la normalidad, tendremos configurado un levante con unas máximas en torno a los 31 grados, y unas mínimas por debajo de los 25", por lo que los malagueños podrán disfrutar de un respiro durante los últimos días de Feria.