Vueling incrementa sus vuelos a Málaga para la Feria

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, refuerza su operativa con destino hacia la capital de la Costa del Sol coincidiendo con la celebración de la Feria de Málaga.

Así, del 16 al 23 de agosto, según han señalado desde la compañía en un comunicado, la aerolínea prevé operar más de 270 vuelos hacia el aeropuerto de Málaga, lo que representa un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior.

Respuesta a la demanda prevista

La compañía "responde así a la demanda prevista en torno a una de las festividades más populares del verano andaluz, reforzando la conectividad aérea con uno de los destinos más visitados del sur de Europa durante el mes de agosto".

La conexión entre Barcelona y Málaga será la que concentre mayor actividad, con más de 50 vuelos previstos hacia Málaga, frente a los 46 del año pasado. A ella se suman Tenerife-Norte, con alrededor de 25 vuelos hacia Málaga, Londres-Gatwick con 24 vuelos y Ámsterdam con 24 vuelos, entre el 16 y 23 de agosto.

En total, Vueling conectará Málaga con 15 ciudades durante estos días: Lanzarote, Amsterdam, Barcelona, Bilbao, Bruselas, Cardiff, Roma, Fuerteventura, Ibiza, Londres - Gatwick, Gran Canaria, París - Orly, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Tenerife Norte.

Apuesta por Andalucía

Por último, han destacado que con este refuerzo, Vueling "reafirma su compromiso y apuesta por Andalucía, facilitando que miles de viajeros puedan desplazarse a Málaga para disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario nacional".