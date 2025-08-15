IU exige a AENA que “deje de privilegiar” a las VTC con aparcamientos VIP en el aeropuerto

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha registrado una iniciativa ante el Congreso de los Diputados para que el Ministerio de Transporte y AENA “en defensa del sector del taxi” y para que expliquen “qué medidas van a adoptar ante la reiterada adjudicación de plazas VIP en aeropuertos como Madrid, Barcelona y Málaga a empresas de VTC, práctica que provoca un injusto desequilibrio en perjuicio del taxi público”. 

Valero insta a “Aena, el Ministerio de Transportes, la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Junta y el Ayuntamiento de Málaga a coordinarse de inmediato para evitar que decisiones administrativas y la mala gestión en el cumplimiento de las competencias de cada una de las administraciones agraven la situación en un momento crítico para la movilidad y el turismo de la ciudad, en plena temporada de verano y con la Feria de Málaga a la vuelta de la equina”.

Valero subraya que “Málaga no puede ser escenario de decisiones administrativas que generen confusión entre las personas que llegan a la ciudad ni que condenen a cientos de conductores y sus familias a perder capacidad de trabajo. En un contexto en el que plataformas y operadores han reforzado su presencia y han conseguido licencias o puntos de recogida preferentes en aeropuertos, la existencia de aparcamientos exclusivos para VTC sitúa a los taxis en una posición claramente desfavorable. Esto es especialmente grave en periodos de máxima afluencia como las semanas previas y durante la Feria de Málaga, cuando la demanda se dispara y el servicio público debe garantizarse con criterios de equidad”.

El coordinador andaluz de IU reclama “medidas concretas como la suspensión y revisión inmediata de pliegos o adjudicaciones que concedan aparcamientos VIP a VTC en las instalaciones aeroportuarias hasta garantizar igualdad de condiciones; la priorización de zonas de parada y acceso inmediato para taxis en las terminales durante los picos de demanda; y la puesta en marcha de controles efectivos que impidan usos discriminatorios del espacio público que favorezcan a determinados operadores”. 

Valero propone “la apertura de canales de diálogo con el sector del taxi para articular medidas de acompañamiento, refuerzos horarios, permisos temporales y planes de apoyo, que permitan absorber la subida puntual de la demanda sin penalizar a las trabajadoras y trabajadores del taxi”. 

Por su parte, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, sostiene que “se trata de proteger el empleo y el servicio público, está en juego el derecho de las malagueñas y los malagueños y de las personas que nos visitan a contar con un servicio de transporte ordenado, accesible y justo. Seguiremos vigilantes y presentaremos las iniciativas necesarias para defender al taxi y al conjunto de la ciudadanía”.

