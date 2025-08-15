Málaga aprueba iniciar los cambios en el PGOU para regular los usos turísticos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobó el inicio del procedimiento de elaboración de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) con el objetivo de regular el uso residencial y el uso turístico en toda su extensión y complejidad para adaptarlo a la nueva situación social y económica de la ciudad. De forma paralela y, tal y como prevé y posibilita el apartado 2 del artículo 6 del Decreto-Ley 1/2025 andaluz, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, se procede a la suspensión de las nuevas viviendas de uso turístico durante un periodo máximo de tres años o hasta tanto se apruebe la modificación normativa propuesta si se produce antes.

En concreto, se declara, ya que concurren razones imperiosas de interés general, que durante el período mencionado el uso residencial de una vivienda no habilita por sí mismo la posibilidad de destinarla a vivienda de alojamiento turístico, quedando suspendidas en todo el término municipal. Dicha suspensión será efectiva desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Garantizar la medida

La Junta de Gobierno Local acordó dar cuenta de todo ello a la Junta de Andalucía y que, en aras a garantizar la eficacia de la medida, impida la inscripción previa en el registro de viviendas de uso turístico (VUT) y anule, por tanto, el procedimiento de inscripción automática que aplica actualmente durante el período mencionado.

Así, esta nueva medida constituye la tercera fase de las previstas por el Consistorio. De modo paralelo a estas acciones, en marzo de este año se ha procedido a adoptar acuerdo por el pleno para aplicar las Medidas Recogidas en el Decreto-Ley de la Junta.

Además, se aprobó el proyecto de la modificación de elementos pormenorizada del PGOU de cara a una nueva delimitación y uso en la calle Pepita Barrientos, en el distrito de Carretera de Cádiz, solicitada por Grúas Raimundo SLU., con el objetivo de ampliación del ámbito manteniendo su edificabilidad y dividiéndolo a su vez en otros dos, así como introducir en uno de ellos el uso hotelero como uso alternativo.

Usos alternativos

Esta modificación se lleva a cabo conjugando por un lado el interés municipal de implantar usos alternativos a los actuales industriales en el polígono industrial Azucarera, lo que contribuirá a la diversificación de usos empresariales tanto en el propio ámbito como en el entorno y, consecuentemente, ello conllevará una regeneración urbana de esta zona, y por otro lado con el interés de los propietarios del suelo, de posibilitar la ejecución de un uso hotelero enfrente del Palacio de Deportes Martín Carpena.

Se propone así ampliar el ámbito, incluyendo la parcela de suelo urbano colindante, pasando de unos 4.600 metros cuadrados (m2) a más de 5.300; y se divide en dos: un espacio de 2.300 m2 que incluye el uso hotelero y zonas verdes en calle Pepita Barrientos; y otro en calle Cáceres, con unos 1.000 m2, principalmente de uso productivo/industrial; a lo que se suma un serie de actuaciones de mejora en suelo urbano de dominio público, cercano a 2.000 m2.

Por otro lado, se ha dado luz verde a la concesión demanial, por adjudicación directa y gratuita, a favor de Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad de una parcela municipal ubicada en trasera de la parcela sita en calle Concepción Arenal, en el distrito de Churriana, para ampliar las instalaciones existentes aumentando la superficie que ya tiene concedida (de unos 5.000 m2).