El PSOE considera que la moratoria a las viviendas turísticas es "claramente insuficiente"

El secretario coordinador del área metropolitana del PSOE de Málaga, Mariano Ruiz, ha señalado que la moratoria del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a las viviendas turísticas "llega muy tarde" y es "claramente insuficiente". "Estas medidas han convertido a Málaga en la ciudad de España líder en este tipo de alojamientos que compiten con el alquiler residencial, encarece sus precios y llevan a una situación insostenible".

Por otro lado, ha criticado en una nota que "las actuaciones previas del alcalde, especialmente su zonificación de los barrios, han resultado ser un fracaso y ha extendido el problema a las barriadas, que las han saturado, especialmente diez más de ellas y, además, ha llevado al límite a otras veintinueve". "En definitiva, en el conjunto de la ciudad se ha incrementado el total de viviendas turísticas en un 4%", ha declarado Ruiz.

En este sentido, ha subrayado que "De la Torre ha tenido tiempo mucho tiempo para poner en marcha esta medida, al igual que ocurrió con otros anuncios realizados en vísperas de las grandes movilizaciones por la vivienda acaecidas en la ciudad". Asimismo, ha añadido que este nuevo anuncio llega en un momento "estratégico" para el PP, ya que el alcalde, tras haber sido "abucheado por su gestión, intenta esquivar que se le increpe también durante la Feria". "Málaga necesita medidas firmes y menos postureo", ha recalcado, para insistir en que "hay que retraer las viviendas turísticas y topar los precios del alquiler".

Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Antonio Vargas, ha señalado que "impedir la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas es una medida lógica cuando aún no se ha superado un umbral razonable. Sin embargo, ese límite se superó hace años". En este sentido, ha criticado que la limitación impuesta por el Ayuntamiento hace solo seis meses en 43 barrios "no ha resuelto el problema, sino que lo ha desplazado a otras zonas", lo que ha provocado que "ya sean 53 los barrios saturados y que otros 29 estén a punto de sobrepasar ese nivel crítico". En su opinión, "la moratoria de tres años que se plantea para la concesión de licencias resulta insuficiente".

Al hilo de lo anterior, Vargas ha señalado "es necesario tomar medidas para reducir su número actual, empezando por una campaña de inspección que detecte todas las viviendas ilegales". Así, ha indicado que para abordar el problema de la vivienda en Málaga, "hay que entender que el aumento de su precio está directamente relacionado con el número de viviendas de uso turístico, y no es sólo de su precio en venta, también de su precio en alquiler".

"La diferencia del precio de alquiler por metro cuadrado entre unas zonas sin plazas de pernoctación y otras saturadas es de cinco euros, un 60% más caro", ha subrayado, para indicar que este hecho "obliga a tomar medidas para reducir de manera inmediata la presión turística en la ciudad".