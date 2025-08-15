La UMA baja un escalafón en la lista Shanghái de 2025

La Universidad de Málaga (UMA) baja un escalafón en la lista Shanghái de 2025 (del 701-800 al de 801-900), la clasificación universitaria más famosa del mundo académico. Según los datos publicados este viernes, 25 agosto, del Academic Ranking of World Universities la malagueña pasa de estar entre las 800 mejores del mundo a estar entre las 900, como en 2023, tras la mejora de posiciones del pasado año.

En total, este año son 36 universidades españolas figuran entre las mil mejores del mundo, las mismas que el año pasado salvo la de Valladolid, que desaparece del listado y en su lugar entra la de Las Palmas de Gran Canaria. Respecto a su posición nacional, la UMA también pierde puestos y ya no es de las 25 mejores del país y pasa a estar en el rango entre el puesto 26º y el 29º.

Como es habitual, la lista mundial la lidera la Universidad de Harvard. Está a la cabeza desde hace 23 años de forma consecutiva. A la medalla de oro de Harvard, le sigue la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge; Berkeley; Oxford; Princeton; Columbia; Caltech y la Universidad de Chicago.

La clasificación, que se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior, se ordenan por tramos. Dentro de los tramos, se posicionan por orden alfabético de acuerdo a sus iniciales en inglés. El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en esa ciudad china.

El 'medallero' español, liderado por la Universidad de Barcelona

Aunque ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EE.UU. El medallero español comienza de nuevo con la Universidad de Barcelona, que mantiene el estatus del año pasado al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación.

La lista de las diez primeras españolas es idéntica a la del año pasado y los tramos en los que se sitúan también: la Universidad de Valencia (del 201 al 300 de las mejores); las Autónomas de Barcelona y Madrid, Complutense, Pompeu Fabra, Granada y País Vasco, de nuevo en la horquilla 301-400, y la Politécnica de Valencia y la de Sevilla repiten en el rango 401-500.

De las universidades españolas que se mantienen este año, 22 se sitúan en el mismo tramo y trece lo cambian (cinco suben un peldaño y ocho lo bajan). Las que suben el escalafón son la Universidad de Oviedo, Rovira i Virgili, Politécnica de Cataluña, Cantabria y la de Jaén, y las que bajan, además de Málaga, son La Laguna, Murcia, Baleares, Lleida, Jaume I, Castilla La Mancha y Girona.

Se mantienen en el mismo tramo, además de las diez situadas en las primeras posiciones, la Universidad de Cádiz, Córdoba, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela, Zaragoza, Politécnica de Madrid, Alicante, Alcalá, Extremadura, Vigo y Carlos III.

Turismo, lo mejor valorado

Además de la posición global, la lista califica y posiciona a las diferentes áreas de conocimiento. En uno destaca especialmente la UMA, que es el de 'Hospitality & Tourism Management', donde se posiciona entre las mejores 150 mejores universidades del mundo. Es una rama donde ya ha sido reconocida la excelencia, gracias al liderazgo en investigación e innovación en el sector turístico. Otras áreas donde se sitúa en el tramo 201-300 es en 'Nursing' (Enfermería), entre 301-400 'Electrical & Electronic Engineering' (Ingeniería Eléctrica y Electrónica) y 'Agricultural Sciences' (Ciencias Agrícolas); y entre los puestos 401 y 500, cuatro ramas más: 'Public Health' (Sanidad), 'Pharmacy & Pharmaceutical Sciences' (Farmacia), 'Education' (Educación) y 'Management' (Gestión).

Puestos de la UMA en el ranking en los últimos tres años y valoración de las diferentes áreas de conocimiento / L.O.

Las facultades más 'Nobel'

En esta clasificación, Reino Unido suma 61, Alemania 51, Italia 41, Francia 27, Países Bajos 13, Suecia 14, Austria 10, Suiza 9, Bélgica 7, Dinamarca 6, Finlandia y Portugal 7 cada uno, y Noruega, cinco. En Europa continental, la primera universidad en la lista es la París-Saclay, que se mantiene como líder al posicionarse en el puesto trece, seguida de la ETH de Zúrich, en el veintidós.

Si es entre las asiáticas, la de Tsinghua (la 18) asciende cuatro puestos y se consolida en su estatus como la mejor de Asia, mientras la de Melbourne (38) lidera la clasificación de las de Oceanía durante quince años consecutivos.

La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.