La Unidad Canina de Rescate acoge a "Simba", un perro argentino que ya ha cubierto cuatro emergencias reales

La Unidad Canina de Rescate en Vélez-Málaga, junto a Emergencias MresQ, ha dado la bienvenida a un nuevo integrante que trae experiencia internacional al grupo. 'Simba', un perro procedente de Argentina, se integra al equipo tras haber participado en cuatro operaciones reales en las costas de Mar del Plata, donde demostró su valía en diversas emergencias acuáticas.

Este verano, la unidad opera en playas locales con la prevención y el auxilio rápido como principal objetivo, combinando la agilidad canina con el saber humano. Con 'Simba' a bordo, el grupo amplía su capacidad para enfrentar situaciones complejas, destacando el intercambio global en técnicas de rescate.

Unidad Canina de Rescate en las playas de Vélez-Málaga. / L.O

Origen y trayectoria de 'Simba'

'Simba' llega directamente desde las playas argentinas, donde formaba parte de una asociación dedicada al salvamento marítimo. Su incorporación surgió a través de contactos en redes sociales, lo que permitió que sus dueños, también socorristas, seguir al equipo español. "Ahora trabajan aquí como salvavidas porque su temporada alta no comienza hasta noviembre", explica Manuel Durán, adiestrador de perros y salvavidas del equipo.

'Simba' junto a su cuidador patrullando por las playas de Vélez-Málaga. / Jesús Hijano

Con cuatro intervenciones exitosas, 'Simba' ha salvado vidas en escenarios reales de ahogamiento, lo que lo convierte en un activo inmediato para la unidad. Ahora, adapta sus habilidades al entorno mediterráneo patrullando junto a otros canes en turnos controlados para maximizar su efectividad sin sobrecargarlos.

Preparación y rol en el equipo

El equipo actual está compuesto por dos labradores y cuatro terranovas que se encuentran divididos entre las playas de Torrox y Vélez-Málaga. 'Oso', 'Mai', 'Simba', 'Marlboro', 'Buddy', 'Zeta' y 'Julieta' cumplen un entrenamiento con bases de obediencia en tierra, asegurando que respondan órdenes precisas antes de entrar al agua.

La Unidad Canina de Rescate destaca en rescates múltiples, donde se puede remolcar a víctimas conscientes mientras el socorrista atiende casos más críticos. Equipados con chalecos identificables, participan en simulacros que replican emergencias reales, incluyendo el uso de embarcaciones y camillas para extracciones complejas.

Unidad Canina de Rescate. / L.O

Patrulla diaria

De jueves a domingo de 12:00 a 20:00 horas de la tarde, 'Simba' y el resto del equipo cubren horarios específicos, alternando perros para evitar fatiga. Su presencia en motos acuáticas permite una vigilancia amplia. "Este año hemos cubierto la regata de la Liga Provincial de Barcas de Jábega y, ahora en septiembre, en el festival aéreo", explica Durán.

Hasta ahora, la unidad , pero están listos para aplicar todo lo aprendido si surge la necesidad. "Si el perro llega antes que nosotros, no aborda a la víctima, se queda rodeandola hasta que llegamos porque sino el ahogado se podría asustar", cuenta el adiestrador.

Unidad Canina de Rescate. / L.O

Aceptación del público

La comunidad ha respondido con entusiasmo a la presencia de Simba y sus compañeros, preguntando por ellos en días libres y participando en sesiones informales de entrenamiento. Muchos visitantes se acercan para pedir fotos y caricias, asumiendo la idea de que los perros son un ayuda fundamental para los salvavidas. "Este año ya se ha empezado a normalizar, nosotros queremos enseñar que un perro en la playa no estorba a nadie", comenta Durán.

Los guías asumen el cuidado integral de los animales fuera del horario, tratándolos como un miembro más de la casa. "Budy es el labrador que yo cuido y lo adopté con mucho estrés de abandono porque lo tenían siempre encerrado en una habitación. A través del entrenamiento lo hemos reconducido y ahora está más tranquilo", expone el entrenador.

Unidad Canina de Rescate. / L.O

Perspectivas futuras

Para el próximo año, la unidad planea expandir operaciones a nuevas zonas costeras de la provincia, además de incorporar instalaciones especializadas para la atención animal. Un módulo veterinario en la playa que representaría un avanza en el sector y ofrecería cuidamos inmediatos al equipo de rescate durante el servicio.