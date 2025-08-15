Urbanismo no encuentra sitio para la marquesina de Renfe por su tamaño

La marquesina de la antigua Estación de Ferrocarriles de Málaga continúa sin poder emplazarse en un espacio de la capital, dado su gran tamaño, cuando este año se cumplen dos décadas de su inscripción, por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, junto con los dos pabellones laterales que sí se conservan en su emplazamiento original.

Es la respuesta que ha dado José María Morente, gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a un escrito dirigido al pleno del Ayuntamiento por la concejala Toni Morillas, portavoz adjunta del grupo Con Málaga.

La formación se había interesado por el destino y estado de conservación de este bien patrimonial, con el objetivo de «dar cumplimiento de los acuerdos plenarios para conservarla y preservarla y para su posible reubicación total o parcial en un lugar emblemático», recogía la pregunta.

Entre otras mociones de parecido tenor, en 2014 el pleno municipal votó por unanimidad una moción del grupo Izquierda Unida para reubicar esta estructura de hierro en el entorno de la estación del AVE, al conmemorarse en 2015 tanto el Año Europeo del Patrimonio Industrial como el 150 aniversario del ferrocarril Málaga-Córdoba.

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, informó en un escrito de respuesta a Con Málaga que las piezas de la marquesina continuaban guardadas en las dependencias de los Servicios Operativos -en El Duende-.

Por su parte el gerente de Urbanismo informó de que «la envergadura de dicha marquesina, en la actualidad, impide su reubicación».

La pieza levantó en su día una importante polémica, pues aunque conservaba elementos originales del XIX, había sido muy transformada con el paso del tiempo, y no contaba para las obras de reforma de la estación, que iba a incorporar una importante zona comercial y se preparaba para recibir el AVE. Por este motivo fue desmantelada.

La Estación de Ferrocarriles de Málaga en sus primeros tiempos, con la marquesina. / FACEBOOK

Sin embargo, y pese a la oposición del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía protegió la marquesina en 2005, al incluirla en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, por tratarse de la primera obra de hierro levantada en Málaga, en 1863, «símbolo entonces de modernidad».

La estructura, con cerchas triangulares y cubierta a dos aguas, fue realizada en la fundición francesa F. de la Rochette y Cía.

Respuesta de Con Málaga

Toni Morillas declaró a La Opinión que han sido varias las mociones aprobadas por unanimidad para buscar un emplazamiento a la marquesina, con el fin de «devolver a la ciudad una parte de su identidad ferroviaria».

La concejala mostró su preocupación por lo que considera «falta de voluntad política», así como «opacidad en las respuestas institucionales». En este sentido subrayó que el equipo de gobierno no aclara cuál es su estado de conservación. «Exigimos transparencia, compromiso y rigor técnico a la hora de gestionar el Patrimonio», remarcó.

