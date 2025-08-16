Climatización eficiente en Málaga: cómo mantener tu casa fresca y ahorrar energía

Las altas temperaturas son una constante durante la temporada veraniega en Málaga. Abanicos en las calles, persianas bajadas al mediodía y frases como '¡ay qué fresquito!' cuando se entra en cualquier establecimiento de la ciudad son una imagen habitual. En muchos hogares malagueños, la climatización se convierte en un refugio necesario, aunque no siempre bien gestionado. Pero la empresa Airzone, firma de climatización inteligente con sede en la capital malagueña, insisten en que es posible mantener el confort térmico sin comprometer la eficiencia energética ni elevar la factura eléctrica.

Errores que aumentan el gasto eléctrico y dañan el equipo

Según Laura Rizo, directora de producto de Airzone, el primer gran error es llegar a casa con mucha calor de fuera y ajustar la climatización a una temperatura muy baja, "en estos casos lo que ocurre es que el equipo de climatización va a trabajar con un salto de temperatura muy grande y van a consumir mucho", explica Rizo. Lo ideal, según Rizo, es mantener una temperatura estable que oscile entre los 24 y 26 grados, "esta temperatura es más que suficiente para sentir confort", deja claro la experta.

Otro hábito ineficiente es apagar y encender constantemente el sistema. "En lugar de eso, lo recomendable es mantener el aire funcionando a una temperatura estable. Así se evita un sobreesfuerzo del equipo, se ahorra a largo plazo y se alarga la vida útil del electrodoméstico", cuenta Rizo. También señala que un mal mantenimiento, como filtros sucios, puede dañar el aparato.

Consejos para un mejor uso de la climatización

La clave, según Laura Rizo, está en combinar tecnología, hábitos conscientes y un adecuado mantenimiento del sistema de climatización. Una de las recomendaciones más útiles es programar el aire acondicionado según los horarios habituales de uso y los tramos más económicos de la tarifa eléctrica, lo que permite activar el sistema en los momentos del día en que la energía tiene un coste más bajo, optimizando así el consumo.

Además, con los avances actuales, es posible activar la climatización antes de llegar a casa mediante control remoto, lo que evita tener que encender el aire a temperaturas muy bajas al entrar, una reacción frecuente cuando se encuentra la vivienda recalentada tras muchas horas expuesta al sol. Esta medida no solo mejora la eficiencia, sino que evita forzar el equipo innecesariamente.

Otra práctica fundamental es ventilar la casa en las horas más frescas del día, como al amanecer o durante la noche. Esta simple acción puede ayudar a reducir varios grados la temperatura interior y aliviar la carga térmica acumulada, especialmente en viviendas mal aisladas.

El mantenimiento del equipo es importante. Rizo recomineda limpiar los filtros al menos dos veces al año —una antes del verano y otra antes del invierno— es esencial para garantizar un buen funcionamiento. Según Rizo, los filtros sucios dificultan la circulación del aire, obligando al sistema a trabajar más de lo necesario y generando un consumo energético superior. Todas estas medidas no solo se traducen en ahorro económico, sino que además prolongan la vida útil del equipo y mejoran la calidad del aire en el hogar.

Compromiso energético

Laura Rizo deja claro que las empresas también tienen una responsabilidad en este proceso. "Para nosotros es importante la divulgación para fomentar hábitos responsables, así como desarrollar sistemas y tecnologías que ayuden a hacer un uso adecuado de la energía", señala.

A pesar de los avances, todavía queda camino por recorrer. "La conciencia sobre el uso eficiente de la energía y el cambio climático está creciendo, pero muchos errores siguen siendo comunes", asegura. Su mensaje para este verano es claro: "tanto en casa como en alojamientos vacacionales, debemos ser responsables con la energía que usamos".

"El futuro de la climatización pasa por sistemas que se comuniquen con la red eléctrica en tiempo real y permitan gestionar la demanda energética de forma inteligente", apunta Laura Rizo, convencida de que la tecnología será una gran aliada para ciudades como Málaga, donde el calor extremo es cada vez más frecuente.