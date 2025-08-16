Denuncian las primeras picaduras de avispa oriental a personas en Málaga

La presencia del avispón oriental (Vespa orientalis) en Andalucía se ha convertido en una amenaza creciente para la población, el medio ambiente y la actividad agraria. Una alarma que se extiende prácticamente a toda Andalucía, pero que en Málaga este tipo de avispas invade el interior de la provincia y ya ha causado destrozos en la apicultura malagueña.

Estos insectos no solo se dejan ver en el campo, sino que en las grandes ciudades sus nidos y presencia han crecido un 30% en los últimos años. Nidos cerca de las viviendas que han provocado picaduras a los residentes.

Es por ello, que desde COAG Andalucía exigen un protocolo urgente contra el avispón oriental.

La plataforma ha alzado la voz para denunciar la falta de respuesta institucional, que pese a haberse comprometido hace meses a actuar, “sigue sin articular un protocolo claro ni asumir la retirada de los nidos de esta especie declarada oficialmente como exótica invasora desde el 12 de mayo”, denuncian.

Un panal de avispas asiáticas. / Gabriela Pretre, investigadora de Roxall

En palabras de la organización, la situación es especialmente grave y, sin embargo, ninguna administración ofrece soluciones, porque el 112 deriva la responsabilidad a los ayuntamientos, y estos, en muchos casos, no están dando ninguna respuesta”, denuncian.

La única alternativa que se ofrece actualmente, según COAG, a los ciudadanos es contratar por su cuenta una empresa especializada, con un coste que supera los 300 euros: “Esta es la solución que dan después de cuatro años de inacción ante esta plaga”, lamenta COAG.

Ante este escenario, la organización agraria andaluza reclama la implantación urgente de un plan de lucha y control del avispón oriental, así como un protocolo de actuación claro y coordinado con los ayuntamientos.

“Esta demanda no es nueva: ya en febrero, la Junta de Andalucía se comprometió públicamente a elaborar dicho protocolo. Sin embargo, a día de hoy no existe ninguna medida concreta en funcionamiento”, recuerda.

Una expansión incontrolada y peligrosa

Según advirtió en junio Antonio Vázquez, responsable de Apicultura de COAG Andalucía, este año se ha registrado un número de reinas muy superior al de campañas anteriores, lo que hace prever una expansión aún más rápida durante el verano. Esta previsión ya se está cumpliendo, como lo demuestra el número creciente de denuncias ciudadanas.

Las avispas asiáticas se alimentan de los azúcares de las frutas. / María J. Servia

El periodo de máxima actividad del avispón oriental se extiende entre los meses de verano y otoño, coincidiendo con la necesidad de alimentar a sus larvas, que requieren proteína. Esta la obtienen principalmente de abejas, atacando las colmenas y reduciendo drásticamente su población. Esta dinámica tiene efectos devastadores para la apicultura y pone en riesgo la producción de miel.

Además, la Vespa orientalis compite con el avispón autóctono (Vespa crabro) y otros insectos por recursos y hábitat, generando un desequilibrio ecológico notable.

Un problema ambiental, agrícola y sanitario

Las consecuencias de la propagación del avispón oriental no se limitan al ámbito apícola. Esta especie también representa una amenaza directa para el sector agrícola, al atacar frutos y cultivos, dejando productos sin valor comercial. Asimismo, su ubicación habitual de los nidos cerca de núcleos urbanos y a ras de suelo incrementa el riesgo de encuentros fortuitos con personas.

La picadura de este insecto es especialmente dolorosa y puede causar cuadros alérgicos graves, especialmente en población sensible. El riesgo de ataques múltiples al perturbar los nidos hace temer episodios con consecuencias fatales si no se actúa con urgencia.

Una plaga que se extiende

En los últimos años, COAG Andalucía ha registrado una expansión preocupante del avispón oriental, especialmente en las provincias de Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla, sin que se haya puesto en marcha una respuesta institucional efectiva. En muchos casos, son los propios apicultores o ciudadanos quienes, de forma voluntaria o por necesidad, intentan neutralizar los nidos, con los riesgos que ello implica.

La situación no solo amenaza el presente, sino también el futuro de la apicultura andaluza, ya que muchas explotaciones pequeñas podrían verse obligadas a cesar su actividad por la pérdida continuada de colmenas y la caída de la producción de miel.