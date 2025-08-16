Casi 1.500 funcionarios de Muface se pasan a la sanidad pública en Málaga

Tras varios meses de conflicto e inestabilidad, que quedaron solucionados con la firma del nuevo concierto, Muface vuelve a situarse en el punto de mira debido a la fuga de mutualistas que han decidido pasarse a la sanidad pública.

En el caso de Málaga, son casi 1.500 funcionarios los que han optado por abandonar la sanidad privada y volver al sistema sanitario público este 2025. ¿El motivo? Según CSIF, esta huida hacia la pública es consecuencia de la crisis sin precedentes que provocó la renovación del concierto sanitario con las compañías aseguradoras y el deterioro de la calidad asistencial que sufre la concertada.

A esto se suma la situación financiera de Muface, afectada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que deja en «números rojos» la financiación de las prestaciones sanitarias y ha liquidado prácticamente el remanente de tesorería para hacer frente a gastos, según denuncia la central sindical, que ha manifestado su preocupación por la «situación crítica» que atraviesa Muface.

En concreto, según los datos proporcionados por CSIF, desde el pasado 31 de diciembre han abandonado el concierto sanitario 1.486 mutualistas en Málaga. Esto significa que los afiliados a las aseguradoras en la provincia han pasado de ser 48.597 personas (entre titulares y beneficiarios) en diciembre de 2024 a 47.111 en junio de 2025.

Sin precedentes

Se trata de un hecho insólito, ya que nunca se había producido un trasvase de tales dimensiones en un solo año. «Esto es la primera vez en la historia de Muface que ha ocurrido», asegura Francisco Javier Domínguez, presidente provincial de CSIF Málaga, que afirma que es una situación «preocupante», pues defiende que «no es normal» que en tan poco tiempo haya tanto abandono de mutualistas.

A nivel andaluz, han sido 8.172 funcionarios los que han decidido marcharse este año a la sanidad pública. Respecto a diciembre de 2024, los mutualistas que se han decantado por la opción pública han aumentado en 3,5 puntos (de 67.035 a 73.284) a consecuencia de la incertidumbre generada con la continuidad de Muface.

En total, en toda España, han sido 65.000 funcionarios los que han abandonado el concierto este 2025. «La crisis que provocó la renovación del concierto sanitario dejó mucha incertidumbre», sostiene el presidente de CSIF Málaga, que recuerda el sufrimiento por el que pasaron los funcionarios que, durante meses, estuvieron en vilo ante al futuro de su asistencia sanitaria, lo que dejó sembrada las dudas respecto a la sostenibilidad del mutualismo.

Fueron necesarias tres licitaciones, numerosas concentraciones y una amenaza de huelga para poner fin a la crisis que concluyó con la firma del nuevo concierto sanitario el pasado mes de abril. Aun así, DKV decidió declinar la oferta y abandonar el convenio, que fue únicamente firmado por las aseguradoras Adeslas y Asisa para los próximos tres años.

«Al desaparecer DKV, que era una de las aseguradoras que mantenían el concierto con Muface, muchos de los mutualistas que estaban en ella han decidido pasar directamente al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) por la inseguridad que les causaba el estado en que estaba Muface», explica Domínguez, que pone el foco también en la situación económica del organismo como principal causante de esta fuga de mutualistas

Situación financiera

«Al no haber Presupuestos Generales del Estado y no estar esas partidas que había presupuestadas para Muface, lógicamente, las aseguradoras, viendo que se le acumula un déficit a final de año, pues están recortando servicios y esto está afectando a los mutualistas», apunta Domínguez, que añade que esta incertidumbre afecta también a las propias aseguradoras «que no tienen la certeza de si van a poder cobrar lo que se les ha prometido».

Según indica CSIF en un comunicado, Muface calcula que a final de año se producirá un déficit de más de 64 millones de euros. Asimismo, destacan que las partidas más deficitarias son las correspondientes a los créditos para hacer frente a los gastos por recetas de las oficinas de Farmacia y la farmacia hospitalaria.

Situación «inaceptable»

La central sindical considera «inaceptables» la reducción registrada en la calidad asistencial, la reducción de los cuadros médicos denunciada por los mutualistas y de la que, según CSIF, Muface rechaza informar con transparencia, los problemas de asistencia en el medio rural y la delicada situación financiera de la mutualidad.

«Los hospitales, las clínicas o los médicos viendo esta incertidumbre han dejado de querer trabajar con Muface, entonces se está reduciendo mucho lo que son el cuadro médico de asistencia», señala Domínguez. «Cada vez hay menos especialistas, menos tipos de pruebas que se pueden hacer a través de las mutualidades, con la consecuencia de que estas personas tienen que ser derivadas a la Seguridad Social para hacérsela», añade. Según el presidente de CSIF Málaga, las reclamaciones y quejas de los mutualistas han vuelto a aumentar en los últimos meses al comprobar el deterioro de la calidad asistencial.

Movilizaciones

CSIF advierte de que estará vigilante ante esta situación y, si el Gobierno no da una solución que garantice las prestaciones sanitarias y una asistencia adecuada, volverá a retomar las movilizaciones en septiembre. «Nuestro miedo es que si de aquí hasta final de año no hay un arreglo por parte del Gobierno, y no hay unos Presupuestos Generales del Estado y esa aportación a las mutualidades que se acordó, tememos que gran parte de los mutualistas van a decidir volverse a la Seguridad Social, lo cual conllevará que vamos a colapsar más de lo que está, por desgracia, nuestra Seguridad Social», sostiene Domínguez, que exige al Gobierno una pronta solución a esta crisis.

