Las huelgas de asistencia de tierra se inician este sábado con poca incidencia en el aeropuerto de Málaga

Las dos huelgas de 'handling' (servicios en tierra) que coinciden este sábado en el aeropuerto de Málaga, la de la filial de Ryanair Azul Handling, y la del Grupo Menzies, que atiende a aerolíneas como British Airways, EasyJet o Turkish Airlines, se ha iniciado con escasa incidencia, según el sindicato UGT, que convoca ambos paros.

El secretario del sector Aéreo de UGT Andalucía, Manuel Godino, ha dicho a EFE que en la segunda jornada de paros de Azul Handling se mantiene una situación similar a la de este viernes debido a que, incluso "hay más gente trabajando".

Esta huelga, que se desarrolla por franjas horarias en todas las bases de Ryanair en España, de momento no está afectando a la operativa de la aerolínea irlandesa en pleno verano en los aeropuertos andaluces de Málaga, Sevilla y Almería.

La situación es de "cierta normalidad", ha admitido Godino, quien ha señalado que no se esperan retrasos significativos durante la jornada debido a la actitud mostrada por la empresa.

Primera jornada

Este viernes, en la primera jornada de paros, UGT denunció que en Almería se había vulnerado el derecho a la huelga de los trabajadores por un vuelo procedente de Mánchester (Reino Unido) que había llegado con retraso, ya que les había "obligado a quedarse" una hora y media pese a que habían terminado su turno.

UGT promueve esta protesta por las sanciones a trabajadores y el supuesto abuso de horas complementarias, que también abarca este domingo 17 de agosto y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos de este año.

En el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol la segunda jornada de huelga de Azul Handling coincide con la primera -también convocada por UGT- del personal de tierra del Grupo Menzies, que atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

De momento se desarrolla sin incidencias reseñables, si bien la mayor cantidad de operaciones está prevista a mediodía, ha explicado.

El aeropuerto de Málaga, cuarto de la península en volumen de viajeros, tiene previsto operar este sábado un total de 574 vuelos, de los que 475 son internacionales.

Esta huelga, que también afecta a los aeropuertos de Barcelona, Alicante, Palma y Tenerife Sur- continuará este domingo y los días 23, 24, 30 y 31 de agosto.