Málaga, destino favorito de los españoles para pasar el Puente de Agosto

El mes de agosto cuenta con un pequeño respiro, unos días de descanso por motivo de la Fiesta del 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Muchos españoles, para escapar de la rutina y desconectar, aprovechan para viajar, visitar zonas que aún no han visitado o revivir lo del verano pasado, y según el ranking de Holidu, un portal de reserva de alojamiento vacacional de toda Europa, de entre los 50 lugares más visitados, Málaga es el destino por excelencia de los españoles para pasar este puente de Agosto.

Dos destinos malagueños en el top 5

Málaga lidera este año el ranking con un precio medio por noche de 216 euros, seguida muy de cerca por Cádiz (218 €) y Benidorm (215 €). Completan el top cinco Valencia (191 €) y Nerja (193 €), que también registran una alta demanda en estas fechas.

Otros destinos malagueños que se encuentran en el ranking son Benalmádena, la cual ocupa el puesto número 15 con un precio de 216 euros la noche, seguido está Torremolinos, que ocupa el número16 de la lista con un precio por noche de 211 euros. El puesto número 20 es para Torrox Costa, con un precio por noche de 180 euros. También ha conseguio un hueco en el ranking Fuengirola, ocupando el número 43 con un precio por noche de 223 euros y Estepona , que ocupa el puesto 46 con un precio por noche de 263 euros.

Qué ver y hacer en Málaga durante el puente

Málaga lo tiene todo. Cultura, historia, mar y buena mesa. La Alcazaba, el Teatro Romano, la Catedral o el Museo Picasso son paradas imprescindibles para quien quiera descubrir la esencia de la ciudad. A ellos se suman joyas como el Pompidou, el Museo Ruso o el Jardín Botánico de La Concepción.

El Muelle Uno y las playas de La Malagueta o Pedregalejo invitan al paseo y al descanso, mientras que los atardeceres desde el mirador de Gibralfaro regalan postales imposibles de olvidar.

En la mesa, el pescaíto frito, los espetos de El Palo, las tapas del Centro Histórico, los vinos dulces de la capital o las innovadoras propuestas de la alta cocina malagueña completan la experiencia.

Pero en el Puente de Agosto, la capital cambia de traje. Se pone una flor en el pelo y se lanza a la Feria: desde la noche del 15, con los fuegos artificiales que iluminan la bahía, hasta el sábado 23, las calles del Centro y las casetas del Real Cortijo de Torres, rebosan de música, baile, actividades, tradiciones y trajes de flamenca.

Y más allá de la capital, los pueblos de la provincia guardan su propia magia: la Ronda monumental, el encanto blanco de Frigiliana, las cuevas de Nerja, la luz de Torremolinos, los atardeceres de Estepona o las calas de Maro. Lugares donde la gastronomía, las tradiciones y la hospitalidad invitan a quedarse un poco más.

Andalucía y la Comunidad Valenciana dominan el top 10

El estudio, basado en búsquedas realizadas para estancias entre el 13 y el 18 de agosto, muestra que Andalucía y la Comunidad Valenciana dominan el top 10. Andalucía reafirma su liderazgo con destinos como Málaga, Cádiz, Nerja, Conil de la Frontera (205 €), Chiclana de la Frontera (287 €) y El Puerto de Santa María (248 €). La Comunidad Valenciana también mantiene una fuerte presencia con lugares como Benidorm, Valencia, Alicante (187 €), Calpe (235 €), Gandía (203 €) y Dénia (223 €). Cataluña se hace notar con destinos como Salou (225 €), Cambrils (218 €) y Barcelona (317 €).

Precios en aumento y opciones para todos los bolsillos

El precio medio por noche en España durante estas fechas es de 204 euros, un 12% más que en 2024. Ibiza vuelve a ser el destino más caro (627 €), seguida de Formentera (418 €) y San Sebastián (383 €). En el extremo opuesto, La Gomera y El Hierro son las opciones más económicas (80 € por noche), junto a Huelva (132 €) y Torrevieja (135 €).

Las Islas Canarias ofrecen una relación calidad-precio muy competitiva, con destinos como Maspalomas (140 €) y Playa del Inglés (193 €), mientras que Baleares presenta precios más elevados: Mallorca (372 €), Menorca (405 €), Formentera (418 €) e Ibiza (627 €).

Turismo nacional en auge

De los 50 destinos más buscados, la gran mayoría están en territorio español, lo que confirma que el turismo nacional sigue siendo la opción preferida para el Puente de Agosto. Solo se cuelan dos destinos internacionales en la lista: Albufeira (288 €) y Porto (155 €), ambos en Portugal.