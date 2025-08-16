Terapia con gatos, una iniciativa innovadora para ayudar a la salud mental de los adolescentes

Un gesto tan simple como acariciar un gato o escuchar su ronroneo puede ser profundamente transformador. Esa es la filosofía de Ita Coín, un centro residencial de Málaga especializado en el tratamiento de Trastornos de la Conducta en jóvenes, que desde hace dos años apuesta por una innovadora iniciativa terapéutica que utiliza la convivencia con gatos como herramienta complementaria para el tratamiento emocional y psicológico de menores.

Se trata además de gatos abandonados y rescatados de colonias felinas controladas, por lo que este programa supone también una segunda oportunidad para estos felinos que encuentran un hogar y una nueva familia dentro del centro. “El contacto directo con estos animales está resultando profundamente terapéutico”, afirma Nacho Mesa, director del centro.

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la asociación felina local ‘7 Vidas Coín’, que trabaja bajo el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), conforme a la legislación vigente de protección animal. Su objetivo es humanizar y cuidar a gatos abandonados, fomentando la empatía, la responsabilidad y el apego seguro entre los menores del centro.

Cinco gatos

“Hace dos años me traje al primer felino, Beethoven, que es un gato muy tranquilo y superbueno que se ha integrado completamente en la vida del centro”, comparte Mesa, que puntualiza que siempre eligen con mucho cuidado el perfil de los gatos que acogen. “Beethoven era el ejemplar más manso, más bueno y menos adaptado a la calle. Entonces se adaptó superrápido porque es un gato doméstico. Siempre busca alguien para estar encima y es supercariñoso y dócil”, añade.

Actualmente, son cinco gatos los que conviven con los menores del centro. Tras la llegada de Beethoven, se unió Fany con apenas un mes de vida y fue criada por un menor tutelado, lo que reforzó un vínculo emocional muy positivo. Posteriormente, acogieron a tres bebés: Cloe, Meiga y Lolilla. Esta última fue rescatada de unos matorrales siendo la única superviviente de su camada. Ahora, convive en el módulo de chicas y se prepara para ser adoptada por una de las menores del centro una vez se vaya de alta terapéutica.

Interacción voluntaria

“Todos ellos han sido rescatados y, tras pasar su periodo de cuarentena en casas de acogida, se están criando aquí. Y lo que queremos promover es el acompañamiento durante el proceso terapéutico con nosotros para una posterior adopción, con el contrato de que se responsabiliza a todos los niveles de la mascota”, explica el director del centro, que destaca que en el caso de Meiga han decidido que se quede en el centro, debido a que tiene un perfil especialmente terapéutico.

Los gatos se pasean libremente por las instalaciones y por las noches duermen con sus futuros dueños. Son los menores los que eligen voluntariamente compartir tiempo con los felinos, como una forma de autorregulación emocional y conexión afectiva. “No forzamos una hora de terapia con gatos, por ejemplo, de 5 a 6 de la tarde. El gato es un animal que siempre está ahí, sin abrumar. Entonces, nuestras terapias son solapadas con el día a día. Son los chicos o chicas los que me dicen: Nacho, estoy nervioso, ¿me puedo ir un ratito con Beethoven? Entonces la usuaria se sienta, empieza a jugar con él, lo acaricia... es un poco a demanda”, subraya Mesa, que sostiene que los resultados han sido “muy buenos” hasta ahora.

Beneficios

En cuanto a los beneficios que tiene esta convivencia felina para los jóvenes, cuenta que han podido comprobar que reduce el estrés, la ansiedad, los síntomas depresivos y que mejora el estado de ánimo. “Es una presencia que es relajante y el contacto físico con ellos tiene muchos beneficios”, asegura el responsable de Ita Coín, que insiste en que los gatos son un gran apoyo emocional en situaciones de crisis o desregulación emocional.

Ita Coín apuesta por la terapia con gatos / L.O.

“Uno de los casos más impactantes fue el de una paciente con Trastorno Límite de la Personalidad, que durante episodios de disociación encontraba en el ronroneo de Beethoven un anclaje emocional más eficaz que la medicación de rescate”, rememora. “Su presencia le relajaba, le bajaba a la tierra”.

Esta terapia con gatos, como complemento a los tratamientos psicológicos tradicionales, también contribuye a mejorar la socialización, el vínculo afectivo y la comunicación, así como reducir la sensación de soledad y aislamiento. “Son juguetones y curiosos y esto puede ayudar a levantar el ánimo. Jugar con un bebé gato siempre genera risas y alegría a todo el mundo”, apunta.

Reduce soledad

“También fomenta la estimulación sensorial, la interacción social y la comunicación, lo cual es importante porque muchos de nuestros chicos el problema que tienen es ese aislamiento social”, resalta el director del centro. “Son chicos que se encierran en casa por diferentes motivos, no quieren salir y esta relación, interacción y cuidado los ayuda muchísimo”, agrega.

Además, destaca que esta convivencia con los gatos supone un estímulo de la empatía, la compasión y la responsabilidad. “Cuidar a un gato implica establecer una rutina diaria, siempre con supervisión, y aumenta la motivación, la confianza en uno mismo y el sentido de propósito vital”, relata Mesa, que recuerda que diversos estudios respaldan que el trabajo con animales en personas con problemas de salud mental tiene grandes beneficios en el tratamiento de los pacientes.

Actualmente, el centro especializado en trastornos de conducta cuenta con 30 menores de entre 12 y 17 años. Según explica su director, el perfil es muy variado y abarca desde adolescentes con problemas de aislamiento en casa, de autolesiones, bullying, intentos de suicido o adoptados. Durante las mañanas, los menores reciben apoyo académico y estudian su curso de secundaria, bachillerato o formación profesional, con los profesores del centro. Por la tarde y fines de semana realizan actividades deportivas, educativa o musicales.

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por educadores, monitores, psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas, enfermeros y educadores sociales, que acompañan a los menores durante su estancia en Ita Coín.

