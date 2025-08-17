Flamencas y caballistas llenan de color y vida el Real con sus vestimentas

Las melodías flamencas ya empiezan a sonar por las calles en el Real del Cortijo de Torres y se seguiran escuchando día tras día durante la Feria de Málaga. A su vez, los tradicionales vestidos de flamenca y de caballista ya han salido de los armarios de los malagueños y comienzan a lucirse.

Estos icónicos atuendos son uno de los elementos más emblemáticos de la Feria, y, para muchas personas, son tradiciones imperdibles que jamás se deben olvidar. Este año no es la excepción, pues las señoras de Málaga han visitado el recinto con múltiples estilos del clásico vestido de flamenca -o de gitana, dependiendo de a quién se le pregunte-, y los caballeros han venido con sus trajes de corto y con sus fieles caballos.

Vestidos de mucha historia

Los vestidos de flamenca son las vestimentas tradicionales que están más presentes en la Feria. Cualquier malagueño o visitante ha tenido el placer de ver a las flamencas bailando en las peñas, riendo en las calles o gritando de ilusión en las atracciones del recinto. Se trata de una tradición con la que ni el calor puede acabar -de hecho, este año lo que se llevan son las mangas-, como explican las hermanas Elena y Paula, que cuentan que, al bajar del coche, se esperaban un ambiente bastante más sofocante, y que, aunque lo hiciera, "como siempre hace calor, tampoco se nota tanto vestida de flamenca", comenta la hermana mayor Paula.

Las flamencas y los caballistas son elementos recurrentes del Real del Cortijo de Torres. / Álex Zea

Haga calor o no, la vestimenta de flamenca sigue estando presente, aunque no tanto como antes, ya que "no se viste tanta gente de flamenca como hace décadas", comenta Paula, que también ha percibido un repunte estos últimos años, especialmente de gente joven que apuesta por estas míticas prendas.

Este renacimiento entre los jóvenes se debe a la poderosa herramienta que son las redes sociales, el escaparate perfecto para que estos bonitos y tradicionales atuendos y sus portadoras se den a conocer cada vez más entre las nuevas generaciones. Resulta que, cada vez, les aparecen más fotos y vídeos de influencers de Andalucía a las hermanas: "En las redes no paramos de verlos. Siempre ha estado esa tradición, pero ahora, como ves más gente vestida, te dan ganas a ti también", comenta Paula mientras su hermana Elena asiente.

De igual modo, independiente de las modas y tendencias del momento, el Real sigue contando con malagueñas de todas las edades que mantienen esta icónica vestimenta, ya sea de uno o varios colores, lisos o de lunares y con o sin mantillas y flores en el pelo.

Caballeros con caballo

Por su parte, los caballeros siguen manteniendo la parte de tradición que les corresponde viva, aunque hay que reconocer que en mucha menor medida.

Muchos caballistas cabalgan a sus fieles caballos en la Feria. / Álex Zea

En lo que respecta a la moda de hombre, los colores son mucho más estándar: negro, marrón, azul oscuro... Pero, aunque no sean tan variados, también aportan su fracción de color y vida al Real del Cortijo de Torres.

Además, aunque los trajes de corto son también algo que se lleva haciendo muchísimos años en la Feria, conocerán que su parte -merecida- de protagonismo la tienen los caballos que pasean durante el día en la Feria.

Cristian de Luque y su padre, Juan Antonio de Luque, son caballistas desde hace muchos años. "Con un año, mi abuelo me montó en poni por primera vez", comenta el joven Cristian, que se compra un traje de corto todos los años de un color diferente.

Cientos de caballistas y mujeres ataviadas de flamenco pasean por el Cortijo de Torres. / Álex Zea

Pero esta tradición es distinta a la de los trajes de flamenca. Podríamos definirla como más trascendental y personal ya que, aunque está menos presente en general, el hecho de estar entre animales la hace verdaderamente especial: "Es muy importante esta tradición, es algo muy bonito ya que interactúas con los animales y, al fin y al cabo, el caballo es como alguien de tu familia. Es algo muy sentimental también, porque es algo que llevas en el corazón, como si fuera tu padre, tu madre o tu hermano", expresa el joven jinete mientras monta a su querido caballo Flamenco.