Incertidumbre, falta de proyecto y quejas: "¿Cuándo va a llegar la remodelación de la calle Victoria?"

La calle Victoria está en una encrucijada. Esta vía de renombre en Málaga, arteria principal que conecta el centro con el este de la ciudad, es hoy un foco de quejas vecinales por problemas que se arrastran desde hace décadas: aceras demasiado estrechas —"dificulta el paso a una persona en silla de ruedas", ejemplifica Fran Pérez, dueño de una administración de loterías del barrio—; un tráfico constante y ruidoso —"vives encarcelado, no puedes ni abrir las ventanas por la polución y el ruido", denuncia Germán Gil, vecino y dueño de una relojería en esa misma calle—; autobuses más grandes que el carril que les corresponde, paradas de transporte público mal ubicadas y un proyecto de reforma que nunca termina de arrancar. "¿Cuándo va a llegar la remodelación de la calle Victoria?", se pregunta Pérez.

Tráfico, autobuses y aceras al límite

Vecinos y comerciantes coinciden en que la configuración actual de la calle es incompatible con su papel de arteria principal. Las aceras, con tramos de apenas 1,80 metros, dificultan el tránsito peatonal y la accesibilidad para personas con movilidad reducida. "En Málaga hay mucha gente, y cuando en esta calle pasa un carrito de bebé tienes que irte a la calzada porque si no, no cabe", explica Gil. El tráfico de autobuses modernos y grandes, más anchos que el carril, obliga en ocasiones a que uno de ellos tenga que subirse a la acera para dejar pasar al otro.

Para muchos, mantener el doble sentido actual es inviable. Los bocetos municipales plantean carriles de unos tres metros cada uno, "lo que estrecharía aún más las aceras", aclara Gil. En apenas 500 metros, la vía acumula tres paradas de autobús que, según algunos vecinos como Michael O’Connor, "es ridículo" y provoca retenciones continuas. "La parada del medio, que la pusieron hace poco, no tiene sentido porque está parando en mitad de la calle y frena el tráfico, con una parada al comienzo y al final, bastaría, entiendo que todo el mundo quiera una parada en la puerta de su casa pero es que solo es andar 300 metros más en llano hasta la siguente", añade Gil.

"Si se establece de un solo sentido, no habría problema, porque el ensanchamiento de acera te daría para seguir manteniendo la parada, pero si se abre el doble sentido, pero quieres seguir ensanchando la acera, al final esa zona de la parada de autobús te queda exactamente igual", aclara Pérez.

Los planos municipales han generado inquietud entre quienes viven y trabajan en la zona. La supresión de las pocas plazas de aparcamiento, zonas de carga y descarga y contenedores de basura podría complicar la actividad diaria de comercios y vecinos. La reubicación de contenedores de basura es otro punto caliente. El Ayuntamiento descarta la instalación subterránea, lo que obligaría a trasladarlos a calles como Agua o Doctor Ferrán. Los vecinos advierten de que esto afectaría al reparto de mercancías, especialmente a los dos supermercados de la calle y al incremento de entregas a domicilio.

Todo ocurre en un contexto de ruido, polución y un "efecto embudo" causado por el tráfico que desciende desde Ciudad Jardín y Cristo de la Epidemia.

"Yo estoy muy contento con las cosas que ha hecho el Ayuntamiento con respecto a la ciudad, pero todo lo hace de la Merced para abajo, de la Merced para arriba parece que estamos en otro término, pasas de una Málaga bonita, limpia y a color, a una Málaga en blanco y negro", asegura Gil.

Vista de la calle de la Victoria, que permanecerá cerrada por mantenimiento en la red de saneamiento / Álex Zea / LMA

Un problema que viene de más arriba

El colapso no nace solo en la calle Victoria. "Mucho tráfico baja desde Ciudad Jardín porque la configuración de las vías te lleva hasta aquí aunque no quieras", explica Gil. Para Antonio Márquez, miembro de la Plataforma Vecinal de la Victoria, la clave está en "una redistribución de direcciones en todo el barrio" que reduzca la presión sobre esta vía.

Bocetos sin proyecto claro

El malestar también viene por la falta de un plan firme. Fran Pérez recuerda que el Ayuntamiento se comprometió a realizar un estudio y a presentar propuestas financiadas con fondos europeos, pero "eso se ha ido dejando" mientras otras obras en la ciudad —en las calles Lagunillas, Carretería y Álamos— se adelantaban.

Gil cuenta que la última reunión con Urbanismo fue hace aproximadamente un año. Allí se presentaron unos planos que eliminaban aparcamientos para ampliar la calzada, dejando el espacio sobrante para aceras. "Pero no hay nada cerrado", lamenta Germán Gil, que critica que la calle, tal como está, "no invita a pasear ni a pararse en los escaparates".

Antonio Márquez lo resume así: "Hemos visto bocetos, no proyectos. La calle lleva sin tocarse más de 50 años y las fechas siempre se prorrogan. Llevamos más de ocho años esperando y con 14 actuaciones puntuales. La EMT tiene sus necesidades con los autobuses, pero esa necesidad hay que compaginarla con la de una calle emblemática de la ciudad".

"En una asamblea nos dijeron desde Movilidad del Ayuntamiento que no podía reducirse a un solo carril porque en la zona de Camino Nuevo los autobuses no aguantaban, cosa que me sigue sorprendiendo porque por la obra del subsuelo que hace que la calle Victoria esté cortada el tráfico completo se desvía por Camino Nuevo y no se ha hundido nada, y si hay alguna zona de la calle que no aguante lo mejor sería reforzarlo", manifiesta Pérez. "Aquí la última palabra la tiene Movilidad, porque para ellos la calle Victoria es una arteria principal para los autobuses", asegura Gil.

El debate: doble sentido o unidireccional

Las posturas no son unánimes, pero hay consenso en la estrechez de las aceras, "un carril o dos, pero lo primordial es que el ensanchamiento de las aceras se convierta en una realidad", aclara Pérez. Añade que si se amplían las aceras hay que regular las terrazas de los bares, "una preocupación de los vecinos es que las mesas y sillas de los bares ocupen toda la acera", especifica.

"La mayoría de vecinos, no todos, queremos reducir el tráfico, esta calle no aguanta un doble sentido, lo lógico sería una sola dirección y ensanchar la acera, y más con el colapso que hay en el Centro, se debe expandir, engrandecer, estamos abandonados", recalca Gil.

Asegura que algunos vecinos se quejan de la unidirección, pero no el que vive en la calle Victoria, sino los que viven arriba y abajo, por los rodeos, y lo explica de esta manera: "Ir a tu casa y volver te supone 7 o 10 minutos más porque tengas que desviarte por Camino Nuevo, pero el que vive aquí y trabaja aquí se está comiendo las 24 horas todo el ruido, el tráfico y los accidentes que hay porque a mi abuela la atropelló un coche en esta calle y murió a consecuencia de ese accidente meses después. Hablamos de 12 o 15.000 coches diarios, nunca va a llover a gusto de todos, pero hay que tener en cuenta no al que pase sino el que reside o trabaja aquí porque está siempre".

Una oportunidad con el corte actual

Desde julio, las obras en el subsuelo han obligado a cortar la vía al tráfico. "La calle está totalmente en una calma y una paz brutal", relata Pérez. Para Antonio Márquez, este paréntesis es una oportunidad para repensar la movilidad: "El corte ha tenido poco impacto, pocos problemas en cuanto a la movilidad del tráfico. Esto demuestra que se pueden buscar alternativas y desviar el tráfico por otras rutas como Camino Nuevo o el puente de la Rosaleda".

Michael O’Connor coincide en que la reducción de vehículos sería positiva: "Lo imprescindible es ensanchar las aceras. Es imposible convivir con tanta gente y tanto tráfico en tan poco espacio". "No sé si está abandonado porque hagan lo que hagan va a haber gente que se queje porque es algo común, pero es que siempre va a haber gente que se queje, pero al final nos acostumbramos, Málaga está colapsada, necesita oxígeno, hay que darle continuidad a la Victoria, integrar el barrio de la Victoria con el Centro porque es que de la Merced para arriba hay cosas que ver", concluye Gil.

