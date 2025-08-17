Luis Bellón, la memoria de la Málaga marinera

Entre 1947 y 1948, un biólogo oceanógrafo jiennense de prestigio internacional recorrió las playas de La Malagueta, Pedregalejo y El Palo, para dejar constancia, con su cámara Leica y su cuaderno, de un mundo a punto de desaparecer.

Por eso, no solo tomó fotografías y realizó dibujos de barcas de jábega y sardinales; gracias a su simpatía natural se sentó frente a un vino y unos espetos para charlar con pescadores y jabegotes sobre sus artes y su trabajo.

Barquilla de sardinal vista de popa, varada en la arena. / Luis Bellón- Archivo Javier Martínez de Ubago

Se llamaba Luis Bellón Uriarte (1897-1954) y con todo el material recopilado publicó, tan solo dos años más tarde, el famoso estudio ‘El boquerón y la sardina de Málaga’ (Diputación de Málaga, 1950); inicialmente, un encargo del director general del Instituto Español de Oceanografía, para presentarlo en una reunión internacional en Biarritz (Francia).

Todas las fotos de ese trabajo de campo, 147 imágenes, las pudo adquirir en internet Javier Martínez de Ubago, descendiente de los famosos conserveros gallegos.

En la revista ‘Cuadernos del Rebalaje’, de la Asociación de Amigos de Barca de Jábega, se acaba de publicar la primera tanda de las fotografías de Luis Bellón, gracias a la generosidad de Javier Martínez de Ubago, dedicadas a las barcas de jábega y sardinales.

El año próximo se publicarán en la misma revista las fotos que dedicó a las traíñas y la industria conservera de Málaga.

El académico de Ciencias y doctor en Biología Juan Antonio Camiñas, con su monográfico sobre Luis Bellón para ‘Cuadernos del Rebalaje’. / A.V.

Las dos monografías cuentan con sendos estudios del académico de Ciencias Juan Antonio Camiñas, quien, además de oceanógrafo y doctor en Biología, ha sido director entre 1989 y 2008 del Centro Oceanográfico de Málaga.

Como recuerda, ha estado ligado a este centro desde 1975, cuando llegó al laboratorio junto a varios biólogos jóvenes. Con el paso del tiempo, cuenta que fue conociendo el gran trabajo que realizó su antecesor en el cargo, Luis Bellón; como él, miembro de la entonces Sociedad Malagueña de Ciencias y que dirigió el Laboratorio Oceanográfico de Málaga, por entonces en el Paseo de la Farola, desde 1936 hasta su muerte.

Con anterioridad, también dirigió el Oceanográfico de Canarias, que, explica Juan Antonio Camiñas, levantó de cero, por encargo de su antiguo profesor en la Universidad Central de Madrid, el famoso naturalista Odón de Buen.

Luis Bellón, junto a su obra más conocida, 'El boquerón y la sardina de Málaga' (1950), con portada de Luis Bono. / Archivo IEO- Archivo Juan Antonio Camiñas

En su trabajo a partir de los 70, Juan Antonio Camiñas explica que fue descubriendo la huella física de Luis Bellón, presente en la cámara Leica de sus trabajos fotográficos, la vieja máquina de escribir o algunas fotos que conservaba el Centro Oceanográfico de esa labor de finales de los 40.

Como explica, esta investigación incluye «mediciones de las redes, embarcaciones y todo tipo de artefactos que se usan en la pesca».

De hecho, sus dibujos para ‘El boquerón y la sardina de Málaga’, con nombres y dimensiones de cada una las piezas de las barcas, han sido de mucha ayuda a las siguientes generaciones: «Hay unos planos que, prácticamente, los pudieron utilizar carpinteros de ribera como los hermanos Almoguera, cuando retomaron las jábegas».

Para el experto, el libro es «una joya de la literatura científica malagueña que merecería ser reeditada», escribe en esta primera entrega de ‘Cuadernos del Rebalaje’.

Detalle de pinturas populares en la barca ‘Trinidad’. / Luis Bellón- Archivo Javier Martínez de Ubago

Biografía en ciernes

Juan Antonio Camiñas cuenta a La Opinión que está muy interesado en la «recuperación de científicos españoles», por eso lleva ya unas 150 páginas escritas sobre la biografía de Luis Bellón y su entorno. Su círculo próximo también porque, por ejemplo, su mujer, Emma Bardán Mateu, fue una de las primeras oceanógrafas españolas y, desde 2006, da nombre a un barco oceanográfico de la Secretaría General de Pesca de España.

Además, Luis Bellón, hijo de un prestigioso jurista fue también hermano de un experto en toros y «amigo de Manolete», presente en su cogida mortal en Linares.

El deseo del doctor en Biología con esta obra es reivindicar su figura y que se conozca mejor su obra.

Algas y atunes

Sin duda, una de las grandes especialidades del biólogo jiennense fueron las algas marinas, con las que empezó a familiarizarse gracias a trabajos durante su formación universitaria.

«Fue reconocido internacionalmente como el máximo experto español en algas y el representante español para todos los temas de algas marinas en las comisiones internacionales», detalla su biógrafo.

El oceanógrafo Luis Bellón, gran dibujante, incluyó en su trabajo sobre la sardina y el boquerón el dibujo detallado de las embarcaciones y todas sus partes. / Archivo Juan Antonio Camiñas

Junto a esta materia, también fue «uno de los grandes especialistas en el atún». En este sentido le encargaron el seguimiento de la producción del atún de las almadrabas y las barcas de cerco en la región sur mediterránea y sur atlántica, en un contexto en el que Estados Unidos y Japón entraron en el comercio internacional.

Como recuerda Juan Antonio Camiñas, la Comisión Internacional para al Conservación del Mar entregó «3.000 coronas danesas» para traducir al inglés o francés este trabajo. Fue su obra póstuma, publicada en 1954 sin dibujos.

Muy imbricado además en la Málaga cultural de su tiempo, a la espera de su biografía sus fotografías de barcas y jabegotes rescatan a un científico excepcional.

