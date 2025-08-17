Condenado a dos años de prisión por abusar de una conocida a la que invitó a dormir en su casa

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por abusar de una conocida a la que invitó a pasar la noche en su casa. Así, se le impone la pena de dos años de cárcel, que queda suspendida durante cuatro años condicionado, entre otros requisitos, a que pague los 10.000 euros de indemnización impuestos.

Los hechos sucedieron en San Juan de 2022. Según la sentencia de la Sala de Málaga, consultada por Europa Press, la mujer estaba en una playa de Málaga celebrando esa noche y se encontró con el acusado, al que había conocido a principio de año y con el que había mantenido contacto en ese tiempo a través de redes sociales.

Como era de madrugada y el domicilio de la mujer se encontraba alejado, el hombre la invitó a que se fuera a su domicilio a dormir, "indicándole expresamente que no iban a tener relaciones sexuales, puesto que tenía que trabajar al día siguiente", ofrecimiento que ella aceptó, dice la resolución.

Una vez en el citado domicilio, se acostaron en la misma cama el procesado y la víctima, comenzando él a realizarle tocamientos, ante lo que reaccionó retirando la mano del acusado e indicándole que parase, "lo que no hizo este, que la besó en el cuello y le dio varios mordiscos", siguiendo con su actitud.

Por estos hechos, se le condenó por un delito de abuso sexual a la pena de dos años de prisión y a la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros o comunicar con ella en un plazo de cinco años. Se condenó, asimismo, al acusado a abonar a la víctima la suma de 10.000 euros.

La Audiencia acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por plazo de cuatro años, condicionada a la no comisión por parte del penado de nuevos delitos y al pago de la responsabilidad civil, la cual se comprometió el mismo a hacer efectiva en el día de la fecha.

A esta sentencia condenatoria se llegó tras mostrar el acusado y su defensa su conformidad con las conclusiones definitivas de la acusación, por lo que no fue preciso continuar el juicio y se dictó sentencia in voce.